La izquierda y la eficiencia

El veterano líder empresarial Javier Vega de Seoane exponía en un trabajo las ventajas de la colaboración público-privada en determinados servicios públicos. Su argumento central es que esa colaboración resulta decisiva para el sostenimiento del Estado del bienestar, al contribuir a la mejora de su eficiencia. Aunque en la práctica no siempre ocurra así, es evidente que, sea cual sea el remedio, ese Estado se la juega en el logro de la eficiencia y por ahora no va ganando la partida. Al revés, la ineficiencia predomina en grandes áreas de las administraciones y servicios públicos, llegando la burocracia a ahogar en unos casos el funcionamiento de la economía y reduciendo en otros una gestión indolente el monto del «salario social» que los servicios públicos aportan al usuario. La izquierda no acaba de asumir que defender el Estado del bienestar es ante todo hacerlo eficiente.