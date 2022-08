Tot podria ser...

Però la història és sempre la mateixa i cada dia es repeteix; ets la figura immòbil, quieta i d’altiva presència . És quasi elemental la feliç situació i per això, només per això, ara puc tornar a escriure´t pàgina a pàgina, lletra a lletra. De dalt a baix la teva visió d’esplendor, mimètica plasticitat del teu sexe que bull i palpita però no sota la meva mà i la partitura única, indivisible, inèdita de Ludwing van Beethoven, perquè una mica de pentagrama mai és deficitari. Aquesta gent entra a la galeria, petit laboratori d’unes vides i biografies alterades, fan desafiament les seves carns ara nues, despullades, fibroses i amb gotes de suor que suren sobre la pell, amb capacitat d’onades de plaer, pletòriques i amb rituals i formulismes que marca la llei, projecten la mirada als ulls, el gest com a línia de combat final. Passa un cotxe pel carrer, el guàrdia urbà atura la circulació, gent sense pressa creua carrers i avingudes, un sol estranger, poca-solta, d’inspiració mínima i ridícula, no té gairebé paper de protagonisme principal. Tal vegada plou i les botigues de compra/venda, pisos de lloguer i de segona mà, cafeteries segons la moda, pubs, snack-bars de de copes, botigues de queviures, centres comercials, corporacions, botigues i magatzems, llibreries i també/també cases vermelles i de prostitució evident... Tot un reclam industrial i urbà que, alhora, encenen els llums. L’explosió, l’enlluernament és blau i magnífic. La ciutat, lògicament, és un clam. Camins de l’infern i la noia de faldilla curta, de roba lògicament, és interior transparent, pamela lleugera al cap que demana permís per entrar a la història.