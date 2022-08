La APB necesita más de un ‘coach’

Qué perdidita está nuestra Autoridad Portuaria (APB). Y digo nuestra porque lo que gestiona nos pertenece, aunque la mayor parte de las veces se empeñe en demostrar lo contrario. ¿Es normal que la mayor parte de sus actuaciones las tumbe la Justicia? ¿Quién les asesora jurídicamente? ¿Es normal que sólo piense en recaudar y que reaccione a golpe de queja y titular? El ejemplo del autobús al puerto de es Botafoc es claro: lo activa hoy tras un tsumani de críticas. Si no, de qué... No basta con crear un nuevo puerto alejado de la ciudad. Y desde luego no basta con una línea de barquitas para mover todo el volumen de pasajeros que gestionan esos muelles. Tampoco es demasiado normal que cueste horrores encontrar a alguno de los inquilinos de esta APB que no hable pestes de su trato. El caso más sangrante de esta deriva es el Club Náutico Ibiza. Vale que si cede a según qué exigencias puede llegar a prevaricar, pero saben como todos los ibicencos que esas instalaciones tienen una utilidad pública que nunca le dará una empresa con ánimo de lucro. Me cuesta creer que no puedan proteger esta entidad sin incurrir en irregularidades. Esta APB necesita un ‘coach’ judicial y otro emocional, que le enseñe qué es la empatía. Que alguien coja el timón de la APB, que se nos va contra las rocas.