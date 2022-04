Formentera no puede quedar sin oncólogo

Que los pacientes oncológicos de Formentera se queden sin consultas por la falta de especialistas en Can Misses y tengan que viajar en barco hasta el hospital ibicenco es un auténtico despropósito. «No puede ser», clama Susana Ribas, de la Asociación de Cáncer Metastásico. «Es inaceptable», denuncia el portavoz del Sindicato Médico de Balears, Carlos Rodríguez. Y desde luego que no puede ser, porque eso significa que habrá pacientes que no podrán desplazarse hasta Can Misses debido a su delicado estado de salud. Coger la barca para ir a Eivissa y después cogerla de nuevo para volver a casa, incluso con buen tiempo, es una paliza añadida para los enfermos, y una angustia más que les debemos evitar como sea. En un mes se han marchado dos oncólogos de Can Misses y una de los dos que quedan (el otro tiene jornada reducida) se plantea irse también porque se siente engañada y lleva dos años encadenando contratos temporales. ¿Cómo es posible que tal como está la situación Salud no haya asegurado la estabilidad de esta especialista? ¿A qué estamos jugando? El Ib-Salut, la conselleria y el Área de Salud deben devolver las consultas a Formentera y solucionar el gravísimo problema de la falta de oncólogos en Can Misses. Si no lo hacen, cuanto antes, habrá que plantearse su idoneidad para gestionar la sanidad de las islas.