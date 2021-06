La convivencia es posible

La cesión del campo de Can Misses y de la parte central de la pista de atletismo a la UD Ibiza, en exclusiva por al menos dos años, está trayendo mucha cola. Es normal que los deportes que se vayan a ver afectados, o al menos trastocado su día a día, protesten y defiendan lo que se han ganado y merecido justamente. Pero encontrar soluciones que sean del gusto de todos resulta muy complicado. Creo sinceramente que la isla no podía dejar pasar la oportunidad de tener por primera vez un equipo de fútbol en Segunda División, lo que conlleva ‘ayudar’ a la UD Ibiza para ello. Como se ha hecho con los otros proyectos de clubes de fútbol del municipio y que en el pasado eran los más representativos. Ahora bien, que se ayude a la UD Ibiza no significa que se deba perjudicar al resto. El CD Ibiza merece también su espacio, y el error aquí es que desde hace ya años Vila debería haber tenido otro campo de fútbol más. Igual ahora no existiría el conflicto con el club rojillo. Con respecto al atletismo, se le debe mimar y respetar. Es el deporte que más olímpicos ha dado a Ibiza (tres) e innumerables éxitos. Hay que vigilar que el fútbol no fagocite su espacio y confío en que no será así. El rugby también va a tener su sitio, aunque no sea en Can Misses. Creo que todos pueden convivir sin hacerse daño. Seamos un ejemplo, por favor.