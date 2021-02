El día después

Los virólogos siguen estudiando a un enemigo que les desconcierta. Les sorprende la facilidad que el ya viejo covid tiene para mutar y camuflarse, para pasar desapercibido y atacarnos por flancos que podamos tener desprotegidos. Un virus no puede tener estrategias, pero ahí están las variantes, británica, brasileña, sudafricana, argentina, californiana, nigeriana… El camaleónico engendro se anticipa a las vacunas. Si nos da un respiro, a la vuelta de dos días nos ahoga. Lo cierto es que estamos cansados de este balanceo recurrente de oleadas, de confinamientos y desescaladas. Y las informaciones no casan. Mientras el señor Illa aseguraba que en julio tendríamos un 70% de la población vacunada, Sanidad afirma que no llegaremos al 50% y que el control absoluto de la pandemia no llegará hasta el otoño del año que viene. Lo cierto es que nuestro país sólo tiene aseguradas las vacunas hasta el mes de marzo y que la distribución no está en nuestras manos. Todo lo que sabemos es que cada jueves nos comunican las vacunas que nos llegan el lunes siguiente. Lo demás son historias.