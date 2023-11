Xavier Sardà protagonizó el pasado martes uno de los momentos más comentados de 'TardeAR'. El programa puso sobre la mesa la crisis que viven los mariscadores en Galicia a solo unas semanas de Navidad, un tema que dio pie a un tenso rifirrafe entre el expresentador de 'Crónicas Marcianas' y Mario Vaquerizo.

"Tenemos las Navidades aquí y hay escasez de marisco", empezó advirtiendo Ana Rosa mientras Sardà optaba por restarle dramatismo al asunto: "Pobres los recolectores. Para ellos es una putada. Pero por no comer marisco los demás, no pasa nada".

Un argumento que no convencía a Mario Vaquerizo: "Ya, pero hay que pensar en todos". "También hay que pensar en las buenas tradiciones. Una Navidad sin marisco no es lo mismo", aseguró ante la sorpresa de Sardà: "¿Ah, sí? ¿Pero por qué?".

"Porque es una tradición. Yo creo que lo clásico siempre fue moderno", insistió el colaborador antes de llevarse un corte de su compañero. "¡Otro moderno que se ha hecho conservador", exclamó en una clara alusión a la ideología del vocalista de las Nancys Rubias.

"No, no, no", se defendió Vaquerizo mientras Sardà subrayaba entre risas lo que acababa de decir: "Sí que te has hecho, sí que te has hecho". "El ser conservador no está reñido con la modernidad", añadió antes de pedir, sin éxito, un aplauso al público en plató.