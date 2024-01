Yolanda Díaz carga contra Podemos por tumbar su reforma de los subsidios a los desempleados mayores de 52 años. La vicepresidenta segunda del Gobierno ha situado a los morados al mismo nivel que PP y Vox y les ha acusado de "votar con la extrema derecha".

Así se ha pronunciado en la tarde de este miércoles, después de que el partido confirmase el 'no' que finalmente ha hecho decaer el decreto. "Han votado con la extrema derecha", ha criticado la líder de Sumar. "Han votado 'no' al derecho de lactancia, al incremento de subsidio por desempleo, a que los menores de 45 años no tengan subsidio, no en una definitiva a una mejora sustancial de la protección del subsidio por desempleo", ha continuado, en una entrevista en Onda Cero antes de que se hicieran públicos los resultados de las votaciones.

Díaz sin embargo ha admitido que el rechazo entraba dentro de lo privisible, aunque Podemos no lo ha trasladado hasta el filo de la votación: "A las 14.35 horas de hoy, nos han comunicado que votaban no". "No me sorprende, sobre todo porque llevamos desde el viernes pasado ofreciéndoles lo mismo que a los otros, que es convertir este decreto en proyecto de ley. Les hemos ofrecido que presentaran enmiendas y por eso es incomprensible".

En este punto, Díaz ha considerado que la decisión de Podemos es "una grandísima irresponsabilidad" y ha acusado al partido de ir "en contra de los parados que reciben el subsidio". "El golpe se lo dan a la gente. El bloque de la extrema derecha, la derecha y Podemos han dicho 'no'. El resto de explicaciones las tendrán que dar ellos".