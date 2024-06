CCOO abre un conflicto colectivo por la situación de las cuidadoras a domicilio de Ibiza

CCOO ha abierto un conflicto colectivo con la compañía Servisar (Domusvi) en Ibiza en oposición a las condiciones laborales de las trabajadoras de ayuda a domicilio, especialmente por el sistema de bolsas de horas. Su objetivo final es lograr la estabilización a jornada completa de todas estas empleadas (unas 20 en la isla). Ambas partes están convocadas a la mesa del Tribunal de Arbitraje y Mediación de las Illes Balears (Tamib) para el 14 de junio. Si en este espacio no se produce un acercamiento, el conflicto iría a los juzgados.

Este servicio lo ofrece la conselleria balear de Asuntos Sociales a través de la empresa Servisar Servicios Sociales, cuya contrata en la isla es Domusvi. El 17 de mayo iniciaron una huelga indefinida, ahora desconvocada, aunque no ha tenido efecto. La conselleria decretó unos servicios mínimos del 100%.

Con el sistema de bolsas de horas, éstas se acumulan o restan en función de si la cuidadora hace horas de menos (porque deja de tener un paciente por fallecimiento, ingreso hospitalario o traslado a una residencia, por citar algunos ejemplos) o de más porque se le asignan nuevos servicios fuera del horario ordinario, afirma el sindicato, lo que desde CCOO reclaman que se pague como horas extra.

«Entendemos que el convenio balear no recoge la figura de la bolsa de horas. Es un poco ambiguo en la explicación de cómo recuperar esos espacios libres, pero no regula ninguna clase de bolsa de horas. Y si quedan esos huecos sin servicios, ahí sí que te pueden asignar a otros usuarios. Eso sería perfecto, pero fuera del horario asignado no cabría la posibilidad de esa recuperación de horas», apunta Ana López, secretaria local de acción sindical de CCOO. «No vemos que el convenio lo recoja adecuadamente ni se explique bien, lo que nos ha llevado a esta situación. El estatal sí menciona la bolsa de horas, pero de meses. Ellos nos ofrecían una bolsa de un año», agrega. Con todo, López lo califica como «un aumento o disminución de la jornada de manera fraudulenta». Estas cuidadoras, contratadas a jornada parcial, acuden a casas particulares para realizar tareas de diferente tipo y ofrecer acompañamiento a personas mayores o dependientes.

Desde la conselleria balear de Asuntos Sociales, que se ha puesto de perfil en todo momento en este conflicto, ayer remitieron a este diario a la conselleria de Empresa y Ocupación, al tratarse de un conflicto laboral, desde la cual confirmaron que «este 5 de junio, CCOO desconvocó formalmente la huelga». «Se trata de un conflicto de interpretación de una norma o convenio, y el cauce legal adecuado en estos casos es el del conflicto colectivo que han planteado», expresó Catalina Cabrer, secretaria autonómica de Trabajo, Ocupación y Diálogo Social.

«Se está constituyendo la mesa de negociación pertinente para negociar un nuevo convenio colectivo en este sector, y es ahí donde las partes legitimadas y con representatividad legal deben negociar todos estos temas de forma clara para que no vuelvan a suceder estos problemas de interpretación», añadió. Este diario escribió al servicio de comunicación de Domusvi días antes de la huelga y ahora, pero no ha recibido respuesta.

