Prohens destituye a Porsell al no poder justificar las mentiras sobre su agroturismo

Marga Prohens destituyó ayer a su director general de Transparencia después de conocerse que mintió al presentar ante el Consell de Mallorca la documentación sobre su agroturismo Sa Vinya, situado en el Port d’Andratx. El conseller insular de Turismo, Marcial Rodríguez, confirmó ayer que los inspectores de la institución han levantado un acta e incoado un expediente al detectar que Porsell no disponía de toda la documentación obligatoria y se enfrenta a una sanción. Con este panorama, la continuidad de Porsell al frente de Transparencia en el Ejecutivo autonómico era insostenible.

El alto cargo del PP afirmó en septiembre de 2023, a través de una declaración responsable de inicio de actividad turística (DRIAT), que contaba con todos los papeles necesarios para iniciar la actividad. No obstante, el pasado viernes, una vez Diario de Mallorca destapó que Porsell estaba comercializando su agroturismo sin licencia, los inspectores del Consell visitaron el establecimiento y descubrieron que Porsell no había aportado toda la documentación requerida.

El 25 de septiembre presentó la DRIAT pero hasta el 29 de diciembre no solicitó el documento ambiental para el cambio de uso de vivienda a agroturismo, por lo que a día de hoy no lo tiene autorizado. Porsell tampoco dispondría de la licencia de actividad.

El Govern considera que la «infracción detectada con la presentación de la DRIAT supone una circunstancia incompatible con la continuidad en su cargo». La situación del alto cargo del PP comprometía políticamente a la propia presidenta ya que Porsell está abocado a una sanción por falsear la declaración responsable de inicio de actividad turística.

«Nada más saltar la noticia se envía un inspector, tal y como contempla la normativa cuando el asunto adquiere relevancia mediática. Se activan dos actuaciones. Antes de la visita se hace un intento de reserva y comprobamos que no se podía hacer [el inspector intentó hacer la reserva después de que Diario de Mallorca hiciera pública la noticia, lo que provocó que Porsell cerrara las reservas justo antes de las actuaciones del Consell]. Durante la visita se constata que [el agroturismo] está cerrado y no tiene ninguna actividad. Siguiendo el procedimiento, se le solicita la documentación y se constata que no cumplía con los requisitos cuando se presentó la DRIAT, por lo que se insta a un acta. Un acta que, en su momento, se le hará traslado al departamento de sanciones», detalló ayer el conseller Rodríguez en su comparecencia.

Con el DRIAT, confirmó el titular de Turismo, se hace una primera inspección para ver si faltan documentos y, confirmada la ausencia, se inicia un trámite de audiencia de 15 días para reclamarle los documentos «que ya sabíamos que debería de haber aportado».

Preguntado acerca de qué puede pasar si en 15 días no aporta la documentación, el conseller deja la responsabilidad en manos de los técnicos: «Hay una batería de cosas que pueden pasar. No les voy a decir lo que puede pasar porque no lo sé. No voy a condicionar nunca la decisión de mis técnicos».

«No opino de la actitud de nadie. Hay un establecimiento que presenta unos documentos y los jurídicos toman las decisiones. Hasta ahora lo que yo sé es que falta documentación. Hemos puesto un trámite de audiencia porque no tienes los documentos para que lo aporte. No les voy a decir lo que puede pasar porque no voy a condicionar las decisiones de mis técnicos», añadió Rodríguez.

Cierre de filas

La destitución de ayer supone un giro radical por parte de la presidenta del Govern. Prohens defendió sin ambages este martes en el Parlament a su alto cargo y dejó claro que solo destituiría a Porsell «si usted [en referencia al portavoz de Més, Lluís Apesteguia] o cualquier persona demuestra que el director general ha facturado un solo euro o ha acudido un solo turista a su establecimiento».

La líder del PP incluso se sorprendió durante el pleno porque la oposición cambió en el último momento preguntas de la sesión de control sobre «temas que interesan a los ciudadanos para centrar este Parlament en el fango», en relación a las interpelaciones de Més per Mallorca, PSIB y Unidas Podemos sobre Porsell. «El establecimiento no tiene ninguna actividad a la espera de disponer de todos los permisos», espetó Prohens menos de 24 horas antes de conocerse todos los detalles sobre el expediente.

El pasado viernes, cuando se destapó el caso, el vicepresidente del Govern, Antoni Costa, compareció tras el Consell de Govern y manifestó que no veía ningún comportamiento cuestionable por parte del director general de Transparencia.

Horas antes de que Prohens tomara la decisión de cesar a su alto cargo, el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, rechazaba la comparecencia de Porsell en la Cámara balear que reclamaba toda la oposición aludiendo a «qué dudas hay aquí». El principal representante de los populares en la institución consideraba que el alto cargo «ya ha dado más explicaciones en dos días que el PSOE sobre el caso mascarillas» y se preguntaba «por qué tenemos que seguir con esta caza de brujas».

