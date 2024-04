El Govern mintió sobre los micros en la conselleria de Empresa

La presidenta del Govern, Marga Prohens, reconoció ayer en el Parlament que la Policía Nacional no les recomendó en ningún momento llevar a cabo una investigación en la conselleria de Empresa, Empleo y Energía, dirigida por Alejandro Sáenz de San Pedro, y reduce la petición a «una conversación privada con un miembro de la policía».

Prohens califica el suceso de «tema absolutamente anecdótico» a pesar de que el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, aseguró tras el pasado Consell de Govern que sí habían recibido dicha recomendación e incluso tenían un informe con las conclusiones de la investigación. La citada contratación, más de 4.000 euros pagados con dinero público, se llevó a cabo en septiembre y según fuentes de la conselleria es práctica habitual que las administraciones contraten este tipo de servicios para revisar micrófonos u ordenadores intervenidos, si bien se trata de una práctica que la Policía Nacional lleva a cabo cuando hay evidencias claras.

El portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, reprocha a Prohens que considere que esta no es una cuestión que interese a la ciudadanía y reclama que «dejen de hacer cosas que nos avergüencen y ocúpense de los problemas reales de la gente». Lamenta que la líder del PP no considere importante dar explicaciones acerca de si el Govern se siente espiado: «¿Usted me dice seriamente que un Govern que se piensa que le están espiando no es importante? ¿No es motivo de debate parlamentario? Tal vez lo que le pasa es que considera que este contrato es una cuestión friki que le avergüenza y no puede contestarme, porque no había ningún indicio».

El dirigente ecosoberanista denuncia que «no es de recibo» que se gaste dinero público «con la primera cavilación que le pasa por la cabeza» y recuerda que la Policía Nacional desmintió las declaraciones del Govern: «¿Se encontró al policía por la calle? Tendría que ser un motivo de preocupación para su gobierno».

