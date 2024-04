Los nuevos autónomos tendrán cuota cero durante los dos primeros años

La presidenta del Govern, Marga Prohens, anunció ayer la convocatoria de subvenciones para la cuota cero de autónomos para emprendedores, con una dotación inicial de un millón de euros, destinada a conceder ayudas para compensar los gastos de las cuotas a la Seguridad Social a trabajadores autónomos emprendedores que estén acogidos a la tarifa plana de autónomos residentes en Balears. El Ejecutivo asegura que podría llegar a 1.000 beneficiados.

La cuota cero de autónomos para emprendedores, que se aprobará mañana en el Consell de Govern, se abonará a través de tres convocatorias de subvenciones, la primera de las cuales se abrirá este mes, el 15 de abril. En este sentido, la conselleria de Empresa, Empleo y Energía, a través de la Dirección General de Empresa, Autónomos y Comercio, ha puesto en marcha la primera convocatoria de ayudas para los trabajadores autónomos emprendedores que se hayan dado de alta del 1 de julio de 2023 al 30 de junio de 2024 y, con carácter retroactivo, para aquellos que se hayan dado de alta a partir del 1 de enero de 2023.

La presidenta afirma que el objetivo es «echar una mano» en los dos primeros años de actividad a los autónomos, «en el momento de iniciar el proyecto, de hacer la cartera de clientes, que son los años más complicados y en los que la cuota de autónomo puede ser disuasoria».

Ayudas para los emprendedores Pueden beneficiarse de ella los trabajadores que se hayan dado de alta del 1 de julio de 2023 al 30 de junio de 2024 y, con carácter retroactivo, aquellos que lo hayan hecho a partir del 1 de enero de 2023. El plazo de solicitudes empieza en abril El plazo de presentación de las solicitudes empezará el 15 de abril de 2024 y finalizará el 15 de julio de 2024. Las concesiones de las ayudas se resolverán por riguroso orden de entrada en el registro de la Comunidad Autónoma. Los demandantes, de alta en el SOIB La inscripción como demandante de empleo en el SOIB, justo antes del alta de trabajador autónomo, es un requisito que deben cumplir las personas interesadas.

El primer año de la cuota cero de autónomos para emprendedores no cuenta con ningún requisito, explican, más allá de estar dado de alta como autónomo, y está abierta a todos los perfiles. En cuanto a las siguientes convocatorias, detallan que podrán acogerse los autónomos que durante el segundo y tercer año no superen el salario mínimo interprofesional (SMI). La convocatoria de 2024-2025 tendrá también una bonificación del 100% y la tercera, la de 2025-2026, del 50%. Remarcan además que la renovación de la subvención no es automática y debe solicitarse en cada convocatoria.

En este sentido, Prohens destaca que «con esta iniciativa damos un paso adelante en nuestro apoyo a los trabajadores autónomos y a los emprendedores de Balears con una ayuda real» y, de esta forma, «cumplimos así nuestra palabra de estar al lado de aquellos que quieren invertir y de aquellos que quieren emprender, de ayudar a nuestros empresarios y autónomos, y de generar más oportunidades en nuestra comunidad».

Previamente, la presidenta Prohens, junto con el conseller de Empresa, Empleo y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, y el director general de Empresa, Autónomos y Comercio, José Antonio Caldés, se reunió con las patronales empresariales, de autónomos y con los representantes de los jóvenes empresarios de las islas para compartir las medidas del Govern de apoyo a los autónomos y a los emprendedores del archipiélago.

El Govern recuerda que la inscripción como demandante de empleo en el Servicio de Empleo de las Illes Balears (SOIB), justo antes del alta de trabajador autónomo, es un requisito que deben cumplir las personas interesadas en solicitar la subvención, así como estar empadronadas en uno de los municipios de las Balears, realizar su actividad y tener el centro de trabajo en la comunidad autónoma, y estar al corriente del pago de las obligaciones con la Agencia Tributaria Estatal y la Agencia Tributaria balear

El plazo de presentación de las solicitudes empezará el 15 de abril de 2024 y finalizará el 15 de julio de 2024. Las concesiones de las ayudas se resolverán por «riguroso orden de entrada» en el registro de la Comunidad Autónoma. Las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes de forma telemática o presencial.

Suscríbete para seguir leyendo