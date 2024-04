Frita de matanzas y Celtas Cortos para las fiestas de Sant Jordi

Sant Jordi ya lo tiene todo listo para dar esta semana el pistoletazo de salida a las fiestas patronales de este año con dos actos destacados, el concurso de frita de matanzas de este sábado, y los actos del día grande, que culminarán con un concierto del grupo celta vallisoletano Celtas Cortos. El alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, y la concejala de Fiestas, Isabel Castellar, presentaron ayer el programa de actividades que el Ayuntamiento ha elaborado con la colaboración de las diferentes asociaciones y entidades del municipio.

«Es una suerte poder compartir con orgullo una festividad que, con el paso del tiempo, mantiene su espíritu religioso y festivo gracias a un pueblo que ha conseguido mantener sus raíces generación detrás generación», aseguró el alcalde. Como jordier, Roig destacó el « placer y orgullo» que supone «vivir estas primeras fiestas de mi pueblo, Sant Jordi, como alcalde».

Por su parte, Castellar agradeció «el trabajo incesante que durante todo el año llevan a cabo los vecinos y las asociaciones de Sant Jordi, sin el que no sería posible presentar un programa tan completo».

El pistoletazo de salida oficial tendrá lugar este viernes con el tradicional pregón, que pronunciará Pepita Tur de Can Palau, la primera mujer en ser concejala del Ayuntamiento de Sant Josep. El acto, que se celebrará en la plaza de la iglesia, irá acompañado de la Xacota de Sa Nostra, a cargo de Grup Folklòric de Sant Jordi, con ballada popular, ucs y reparto de buñuelos.

El día del patrón, el martes 23 de abril, tendrá lugar el misa solemne oficiada por el obispo de Ibiza y Formentera, Vicent Ribas. La ceremonia irá seguida de procesión y ball pagès. El Ayuntamiento y los obreros de la parroquia ofrecerán vino y orelletes al público.

Antes, desde las 10, habrá actividades infantiles y juveniles, con la inauguración de un puesto de libros gratuitos y talleres relacionados con el mundo de la literatura; unas actividades organizadas por la biblioteca Vicent Serra Orvay. Paralelamente, entre las 10 y las 14 horas y, por la tarde, entre las 16 y las 19 horas, también se realizarán talleres de creación de rosas de papel, puntos de libro y otras manualidades. A lo largo de la tarde, a partir de las 17 horas, esta actividad se complementará con juegos gigantes para toda la familia, ‘Jugueroix’, en la plaza.

Y después llegará el plato fuerte con los conciertos. A partir de las 19 horas tocarán los ibicencos Niños Raros, para dar paso a los veteranos Celtas Cortos y a partir de las 23 horas, correfoc con Els Mals Esperits.

Concurso Interestelar de frita de matanzas ‘Sant Jordi va de frita 2024’

Habrá más fiestas populares. Entre ellas la más grande será la de este sábado, con la cuarta edición del Concurso Interestelar de frita de matanzas ‘Sant Jordi va de frita 2024’. Una competición gastronómica acompañada con actuaciones y música, a partir del mediodía en la plaza. A las 12 horas habrá una ballada con la colla, seguida de un concierto de la Banda municipal de Sant Josep.

Después, desde las 14 horas y hasta la medianoche, actuarán Ric Jazzbo dj, The Rosemary Family, Groove Garage, Discover y Dj Javi Box.

La plaza del pueblo también acogerá el viernes 19 de abril la Nit de Rock, donde actuarán, a partir de las 19 horas y hasta pasada la medianoche, los grupos The Holy Riders, Frontman Cero, Badak y Vipers.

El día siguiente, sábado día 20, la velada correrá a cargo del grupo mallorquín El Hombre 80 y, a partir de la medianoche, la mejor música de las últimas décadas del siglo XX pinchada por Dj Vázquez. Además, el lunes 22 de abril, el grupo Swingin Tonic actuará a partir de las 21.30 horas.

Concurso de frita de matanzas / Vicent Mari

Finalmente, el sábado 27 de abril, entre las 13 y las 18 horas, tendrá lugar el X Tour Jordier con música en directo y djs en los bares del pueblo. Una iniciativa popular que contará con una oferta gastronómica específica, que consta de pincho y bebida a 4,50 euros en los bares participantes: Can Sala, Rascalobos, Sangrantana, Can Soul y Can Tommy.

Actividades deportivas

Dentro de la agenda de actividades, este fin de semana el centro deportivo municipal Teo Blázquez acogerá el segundo Stage Teo Blázquez de Yudo que, por segundo año consecutivo, organiza, en el marco de las fiestas patronales, el Club Yudo San Jorge. El domingo habrá una caminata en la zona de ses Salines, que partirá del aparcamiento del Hostal Marysal, a las 11.30 horas.

El pilates será el deporte protagonista el sábado 20 de abril, a partir de las 10 horas, con una clase magistral que tendrá lugar en la plaza. Una actividad que, a partir de las 10.30 horas compartirá espacio con el torneo de baloncesto 3x3 organizado por el CRIC Ses Salines. Ese mismo día, a partir de las 17 horas, habrá una exhibición de kickboxing en el polideportivo Can Guerxo.

Destaca el domingo 28, con varias propuestas deportivas. En primer lugar, tendrá lugar el III Autocros Festes de Sant Jordi, con carreras a partir de las 9 en el circuito situado en la carretera de Sant Josep; a partir de las 9.30 horas tendrá lugar la XXXII Fiesta Deportiva PE Sant Jordi en el campo municipal Kiko Serra; a la misma hora comenzará el V Triatlón Beso Beach Ses Salines 2024; a las 10 horas saldrá desde Can Guerxo una marcha nórdica y a las 17 horas se celebrará el ‘Bicykids’, una yincana ciclista para niños de hasta 16 años, en Can Burgos.

Cultura y tradición

Las actividades culturales comienzan este domingo a partir de las 13.30 horas, con la celebración de la tradicional festa pagesa en el Pou des Carbó, organizada por el Grup Folklòric Sant Jordi. El sábado 20 de abril tendrá lugar en la plaza de la iglesia un taller de pintura para el que hay que inscribirse en festes@santjosep.org. Y ese mismo día, a las 20 horas, se celebrará el festival de folclore en la plaza, con la colla local y Los Chachipés, de El Escorial.

La plaza del pueblo servirá de escenario, el domingo 21, a las 12 horas, de la representación de la obra de teatro familiar ‘Un dragón en Sant Jordi’, a cargo de la compañía Artes Pavón. Posteriormente, Amalian Folk y Korronzi, un grupo procedente del País Vasco, serán los encargados de amenizar la tarde, a las 18 y a las 20 horas, respectivamente.

Los últimos actos culturales se celebrarán las tardes de sábado 27 y domingo 28 de abril, con el II Festival de Circo ‘Troba-Circ’, que acogerá diferentes representaciones de cuatro compañías diferentes a lo largo de los dos días.

El programa se completa con otras actividades como la undécima edición de la feria de vehículos de ocasión, el sábado 20 y domingo 21 de abril, ante el edificio las Olas. Organizada por la Pimeef, la feria automovilística estará abierta ambas jornadas entre las 10.30 y las 20 horas.

Como no podía faltar en las fiestas patronales, se ha organizado una comida de homenaje a las personas mayores, el viernes 26 de abril, a las 14 horas.