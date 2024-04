Una madrugada de domingo casi tropical en toda Ibiza

A punto estuvo la madrugada del domingo en convertirse en una noche tropical (cuando la mínima es de 20 grados o los supera) en algunos puntos de la isla de Ibiza. A apenas un grado de los 20 se quedaron las temperaturas mínimas de la madrugada en el noroeste de la isla, según los datos publicados este domingo por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Balears.

Las estaciones de Sant Antoni y Sant Joan marcaron mínimas durante la noche de 19 grados, las más altas registradas en Ibiza. En Formentera el termómetro se quedó en 18 mientras que en el sur de Ibiza la temperatura fue algo más baja: 17 grados marcó la estación ubicada en el aeropuerto de Ibiza y 16 se registraron en Ibiza.

La noche en las Pitiusas no fue tan calurosa como en algunos de puntos de Mallorca, donde se superaron, y con generosidad, los 20 grados de mínima. Fue el caso del Port de Sòller y de Banyalbufar, en el oeste de la isla. Allí los termómetros no bajaron de los 26 grados durante la madrugada. Y no fueron los únicos con temperaturas tan elevadas. En algunas zonas de Andratx se registraron mínimas de 24 grados. De 22 en Calvià y 21 en Escorca, indica el detallado listado publicado por la Aemet en Balears en sus redes sociales.