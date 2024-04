La concentración de extranjeros en Ibiza agrava el "caos" de la Administración de Justicia

«Hay una frase en la judicatura que afirma que ‘si te gusta la playa, búscate un juzgado de interior’», comenta Gonzalo Marco, juez titular del juzgado de Primera Instancia número 1 de Ibiza y que está, temporalmente, al frente del nuevo juzgado de Primera Instancia número 6, específico de familia.

La presencia de extranjeros residentes en la isla y el hecho de que sea un destino turístico favorece que la resolución de los casos jurídicos, sobre todo en el ámbito de familia y en el de lo penal, sea un «caos», afirma Sergio González, juez decano de los juzgados de Ibiza. También colaboran a esta situación los casos de españoles de fuera de la isla.

Pero los asuntos se complican, sobre todo, cuando involucran a personas de otros países que tienen segundas residencias en las Pitiusas, pero cuyo domicilio habitual está fuera de España. La internacionalidad de Ibiza aumenta, en gran medida, la «litigiosidad» del territorio (es decir, que entran muchos casos judiciales).

Algo que sucede, explica Marco, en la «mayoría de los juzgados que están en sitios de playa y que suelen dar mucho más trabajo». «No es lo mismo un pueblo de Huesca que un sitio como Ibiza, donde hay muchísimos extranjeros, tanto residentes como turistas», continúa el juez. Esto supone, además, que haya en los juzgados asuntos económicos de «mucha cuantía», señala Marco.

Asuntos penales y de familia

Además de los casos del ámbito civil, en lo penal, la elevada concentración de gente en Ibiza en algunas épocas del año hace que aumenten los casos relacionados con «alcoholemias, lesiones, accidentes de tráfico...», que se dan en la isla, sobre todo como consecuencia del ocio nocturno. Respecto a los siniestros, el juez detalla que, en muchas ocasiones, los conductores implicados están de vacaciones y circulan en vehículos de alquiler: «Por lo que hay que ponerse en contacto con las compañías de seguros y gestionar trámites que llevan un proceso bastante largo», apunta el juez titular.

Otros de los asuntos jurídicos más complicados por lo que califican como «el factor extranjero» son los de familia, asegura González. «Ibiza está llena de exparejas con hijos. Ambos viven aquí pero luego, a veces, alguno de los dos progenitores se quiere ir de la isla. Resolver esas situaciones es un jaleo importante», detalla el juez decano.

En el caso de los extranjeros, prosigue González, muchas veces se suman a estos procedimientos el hándicap de necesitar un traductor y, en general, una mayor complicación a la hora de gestionar las notificaciones.

Citación de testigos complicada

«Se trata de dificultades especiales añadidas. También en cuanto a la citación de testigos», sigue Marco, «cambia mucho el tener que citar a una persona en Ibiza que a alguien con domicilio habitual en Alemania».

En ese sentido, hay muchos juicios en los que una de las partes implicadas es de extranjeros que han comprado una vivienda en la isla «y se necesitan tres o cuatro testigos que vienen de fuera». «Entonces, hay que aplazarlo y eso va dilatando el procedimiento, lo que a su vez aumenta la carga de trabajo», indica. Actualmente, hay en cada juzgado alrededor de mil casos acumulados, una cifra que supera en un 200% la carga máxima permitida por el sistema de Justicia.

Cuando el testigo citado no se encuentra en Ibiza para el juicio, Marco comenta que es necesario hacer una comisión rogatoria internacional (una solicitud de auxilio judicial a las autoridades extranjeras competentes).«A veces te contestan y a veces no, hay que insistir... Y si no se ha completado ese trámite antes del juicio o has conseguido sortearlo de alguna manera, lo tienes que posponer», lamenta.

[object Object] El elevado número de habitantes extranjeros en Ibiza y también la gran cantidad de turistas que la visitan aumentan los casos judiciales acumulados por temas económicos de grandes cuantías. Esto incrementa la complejidad de los procedimientos, que de por sí ya se vuelven más tediosos cuando hay involucrada una persona extranjera. En ese sentido, la internacionalidad convierte en un «jaleo» todos los asuntos jurídicos civiles, pero sobre todo, los casos relacionados con temas de familia y del ámbito penal, más frecuentes.

