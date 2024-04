Los vecinos de ses Figueretes piden que el barrio de Vila esté limpio todo el año

Los vecinos de ses Figueretes piden que el barrio esté limpio todo el año, ya que en «invierno permanece bastante sucio», tal y como indicó Lady Cruz, residente en la zona desde hace cinco años. No obstante, Lady afirma que gracias al servicio de limpieza integral que ha llevado a cabo el Ayuntamiento en los dos últimos días en las calles Galicia y Navarra, «ahora el barrio está mejor».

Para Carmen Núñez, residente en ses Figueretes desde hace casi 40 años, el barrio «estaba muy dejado ya que se limpiaba menos». Asimismo, explica su experiencia en relación con este problema: «En mi comunidad de vecinos luchamos muchísimo para que se limpiaran las calles con mayor regularidad, pero nadie nos hacía caso. Últimamente, gracias a la presión que hemos ejercido, han logrado satisfacer nuestras necesidades y la verdad es que estoy muy contenta con el nuevo alcalde». Además, recuerda que antes «las aceras estaban llenas de frutos aplastados que caían de los árboles»

Técnicos municipales trabajan en el servicio de limpieza integral en la calle Navarra. / VICENT MARÍ

Otros residentes, como Juan Carlos Real, no están tan satisfechos, aunque admite que ahora «está un poco más limpio». Sin embargo, considera firmemente que es una medida temporal ya que «es un servicio que no se va a mantener». Además, critica con resignación el papel de los servicios habituales de limpieza de la zona, ya que «a excepción de una mujer, el resto no limpian bien».

Lady también duda sobre la posibilidad de que se vaya a conservar este servicio de limpieza: «No creo que se vaya a mantener ya que he vivido esta situación otros años y luego, al cabo de un mes como mucho, todo vuelve a estar igual».

En cambio, Fátima Brites, que vive en un piso de la zona desde hace aproximadamente un año, no ha notado la mejoría: «La verdad es que no he notado casi la diferencia en cómo están las calles ahora en comparación con hace unas semanas. Sin embargo, seguramente no me haya percatado, ya que me paso la mayor parte del día fuera de casa trabajando».

Demostración por parte de un operario municipal de cómo se utiliza una pistola de agua. / VICENT MARÍ

Servicio integral de limpieza

Para este servicio integral de limpieza de dos días, que es complementario a los trabajos ordinarios de saneamiento , se ha contado con una nueva máquina decapadora con agua a alta presión. Para el concejal de Limpieza del Ayuntamiento de Ibiza, Jordi Grivé, esta máquina «es una maravilla» ya que «consigue limpiar manchas de todo tipo». Además, a fin de eliminar aquellas más persistentes, que son en su mayoría orines de mascotas, se ha hecho uso de un producto reactivo especial llamado ‘Clean Dog’.

Con el trabajo completado en las calles Galicia y Navarra, se da por finalizado este servicio en ses Figueretes. No obstante, desde el Ayuntamiento indicaron que su intención es volver a llevarlo a cabo en esta zona, aunque previamente deben recorrer el resto de calles del municipio.

Por su parte, Grivé recordó a los propietarios de perros que «deben recoger los excrementos de sus mascotas y llevar botellas de agua con vinagre para eliminar los restos de orina que dejan en las aceras». Grivé, concluyó que «en caso contrario se exponen a multas de hasta 2.000 euros.

limpieza integral. Una nueva decapadora recorre las calles Galicia y Navarra, ubicadas en ses Figueretes, a fin de eliminar las manchas más persistentes de las aceras. 1 Un limpiador hace uso de la nueva decapadora, con Jordi Grivé de fondo.