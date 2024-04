Los vecinos denuncian la "presunta" producción de hormigón en la cantera de ses Planes de Jesús

Los vecinos afectados por la cantera de ses Planes en Jesús (Ibiza) han presentado una denuncia ante el ayuntamiento de Santa Eulària por la "presunta producción ilegal de hormigón en la Cantera", según han asegurado a través de una nota de prensa. “Desde hace unos meses ha aumentado de manera inusual el tráfico de hormigoneras y se está incrementando la actividad extractora en la pedrera. Por lo que nosotros hemos podido observar, permite pensar que se ha puesto en funcionamiento una planta de hormigón. De ser ciertas nuestras sospechas, se habría construido sin las perceptivas licencias ya que tanto la consellería de Industria del Govern Balear, como el propio Ayuntamiento, la denegaron expresamente”, ha declarado Ángel Nieto, presidente de la plataforma vecinal.

Los afectados por la Cantera solicitan al Ayuntamiento de Santa Eulària que "actúe sin demora ante los riesgos que para la seguridad y la integridad física de los vecinos de la zona produce el tráfico continuo de camiones a una velocidad excesiva y sin restricción alguna por este camino carretero de escasos tres metros de anchura. Además de las molestias provocadas por el polvo que levantan y que afectan tanto al medio ambiente, como a la salud", continúa la nota.

El Ayuntamiento no ha querido confirmar ni desmentir la producción de hormigón en la cantera, pero sí ha informado, a través de un portavoz, de que ante estas denuncias, llevó a cabo una inspección antes de Semana Santa y se documentó la actividad en el recinto: "Ahora se está analizando técnica y jurídicamente lo que se vio por parte de los técnicos y se verá si procede hacer algo por nuestra parte o no, si debemos dar traslado al Govern porque sea de su competencia o ver qué se hace", han señalado desde el Consistorio

Los vecinos señalan que como al menos el control del tráfico es competencia municipal, piden al Ayuntamiento "la colocación de badenes, limitación del tonelaje de los vehículos que circulan y el control efectivo de la velocidad".

Recurrido en el contencioso administrativo

Los vecinos recuerdan en su comunicado que se está tramitando ante el TSJB un recurso contencioso administrativo contra el decreto del 2023 del Govern Balear por el que autorizaba un plan de restauración que incluye "incomprensiblemente" la puesta en marcha de sendas plantas de asfalto y de hormigón.

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ya había anulado un decreto anterior similar. “Entendemos que mientras el TSJB no dicte sentencia, en relación con este segundo recurso, no debe permitirse ningún tipo de actividad que no fuera exclusivamente la de la producción de áridos en la Cantera. Además, también sería conveniente que las administraciones competentes se plantearan seriamente la clausura de la cantera y obligar a la empresa a la rehabilitación de la pedrera”, ha señalado Ángel Nieto.

Recuerda además que los informes presentados por el ayuntamiento de Santa Eulària y por el Consell Insular, "han puesto de manifiesto las irregularidades, inexactitudes y errores graves del estudio presentado por la empresa para la obtención del permiso de restauración, deficiencias que no han sido subsanadas". “Ese fue el estudio que la Comisión Balear de Medio Ambiente dio por bueno y con el que autorizó las licencias que solicitaban. Por segunda vez, Mallorca pasó de las peticiones vecinales, de los estudios del ayuntamiento, del Consell e incluso, de algunos departamentos de la administración Balear”, ha finalizado el representante vecinal en el comunicado.