El artista de Ibiza Adrián Martínez: Entre el dibujo y la moda sostenible

Vivir exclusivamente del arte es muy complicado y eso lo sabe bien Adrián Martínez Marí (Ibiza, 1984), que desde que terminó la carrera de Bellas Artes ha tenido que compaginar su pasión con empleos de todo tipo para poder salir adelante.

Por fortuna, en los últimos años, todo lo que hace para ganarse la vida está directamente relacionado con la creatividad. Por un lado, continúa enfocado en su faceta artística, por otro, trabaja en ‘Accidente con flores’, un proyecto que creó en 2017 con su pareja, Ola Kawalko, dedicado a la moda sostenible y a la artesanía.

Esas dos vertientes del creador ibicenco convergen, en ocasiones, y se retroalimentan. Un ejemplo claro de ello es la obra que se puede contemplar desde el pasado mes de febrero en el Museu d’Art Contemporani d’Eivissa dentro de la exposición ‘MACE Focus VI. Magatzem visitable’. Esa pieza artística, que data de finales del año pasado y es una de las últimas adquisiciones del museo ibicenco, es la primera que Martínez ha realizado sobre fieltro de lana de oveja mallorquina, que es uno de los tejidos naturales, junto al lino y el algodón orgánico, que utiliza para hacer prendas de vestir, complementos y alfombras.

Una visitante contempla la obra de Adrián Martínez, en la inauguración de la nueva entrega de 'MACE Focus'. / Vicent Marí

Después de esa primera incursión, Martínez continúa explorando artísticamente en esta línea y ya adelanta que para su próxima exposición está produciendo varias piezas también con lana, aunque en esta ocasión no serán del color natural, sino teñidas con los tintes naturales que emplea para su línea de ropa, que provienen de «la granada, las hojas de olivo y la corteza de eucalipto».

Para Martínez, cuya principal forma de expresión artística es el dibujo, que es también su «manera de entender el mundo», los materiales que emplea para proyectar sus ideas tienen un peso importante y es en ellos, sobre todo, donde reside el mensaje que quiere transmitir. «El material habla solo», dice.

La lana de oveja mallorquina

«Me gusta emplear fieltro de lana porque eso me permite ofrecer un mensaje más profundo y hablar de algo local, de mi territorio, sin tener que pintar una playa», explica el creador ibicenco, cuyo lenguaje, en los últimos años, está muy inspirado en la novela gráfica. Es el caso de la obra que se exhibe ahora en la Sala de Armas del MACE y también de la instalación site-specific que realizó para ‘Teoria de l’Alegria’, una muestra que reunió a once jóvenes artistas de Balears con la que el museo ibicenco celebró en 2020 su cincuenta aniversario. En ambos trabajos, el dibujante ibicenco reflexionaba sobre el mundo del arte y el papel del artista, «quitándoles hierro» con humor e ironía, marca de la casa.

Los inicios

Antes de descubrir el fieltro de lana de oveja mallorquina como soporte para su arte y de que naciera ‘Accidente con flores’, la vida de este ibicenco, que actualmente reside en Mallorca, ha dado muchas vueltas.

Sus inicios no fueron fáciles porque terminó la carrera, que estudió en la Universidad de La Laguna de Tenerife, en 2011, en plena crisis económica. «Yo, como muchos otros, me tuve que buscar la vida con otros trabajos. Para mí aquella época fue de crisis económica y existencial porque lo que yo quería era dedicarme al cien por cien al arte, pero me daba cuenta que no había oportunidades», relata.

Aunque compaginándolo con otros empleos, aquellos primeros años pudo desarrollar su vocación artística porque estuvo trabajando para la galería Ferran Cano, con sedes en Palma y Barcelona, y participó en exposiciones individuales y colectivas y en ferias de arte internacional. Sin embargo, cuando el galerista se jubiló, las cosas se complicaron. Regresó a Ibiza, su tierra natal, y estuvo allí durante algo más de un año, hasta que le surgió la oportunidad de irse a Bélgica, donde tenía conocidos y familiares.

Adrián Martínez, durante la creación de la instalación que hizo para 'Teoria de l'Alegria'. / Archivo personal de A.M.

Allí siguió ejerciendo empleos precarios, compatibilizándolos con la creación artística. «En ningún momento he dejado de producir obra, pero nunca la he creado pensando en hacer algo fácil de vender, de hecho muchos de mis proyectos han sido instalaciones efímeras», apunta Martínez.

Fue en Amberes donde conoció a su actual pareja, Ola Kawalko, y donde plantaron la semilla de ‘Accidente con flores’. «Ola estudiaba moda y me pidió que hiciera unas impresiones para las prendas que había hecho para sus clases», relata sobre sus comienzos.

Más tarde decidieron volver a colaborar juntos y así nació su marca de moda conjunta, que comenzaron a publicitar a través de las redes sociales. El proyecto se lo empezaron a tomar más en serio cuando tiendas de Japón se interesaron en él. Fue entonces cuando se trasladaron juntos a vivir a Ibiza y cuando registraron la marca ‘Accidente con flores’.

No a la ‘fast fashion’

Muy pronto decidieron que no iban a seguir el camino de la fast fashion, un modelo de negocio que se centra en la producción de prendas al por mayor y lo más rápidamente posible, en respuesta a las tendencias del momento. «Esa forma de trabajar que tienen la mayoría de marcas es devastadora, por la explotación laboral que conlleva y los efectos negativos que tiene sobre el medio ambiente», afirma.

Martínez y Kawalko dejaron entonces de usar telas en sus prendas que no fueran naturales y abandonaron los tintes químicos.

Hace aproximadamente cinco años la pareja se trasladó a Mallorca, donde continúan con el negocio. Además de las línea de ropa y complementos, que diseñan, cortan y cosen en su taller, también ofrecen piezas de decoración de cerámica y palmito, que diseñan ellos y llevan a cabo artesanos locales de la isla. « No producimos un gran stock, solo cuando tenemos un pedido y colaboramos con muchos artesanos, que es otra seña de identidad de nuestra marca», comenta el creador sobre ‘Accidente con flores’, cuya clientela es, en su inmensa mayoría, internacional, sobre todo de Estados Unidos, pero también de Canadá, Japón y el norte de Europa.

Todos sus esfuerzos ahora están puestos en este proyecto y en su próxima muestra, que será en el Casal Solleric, en Mallorca.

