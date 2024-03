El PSOE reclama que se actúe contra el ‘camping’ ilegal de Can Negre

El grupo socialista en Santa Eulària pidió en el pleno de ayer explicaciones al equipo de gobierno por el camping ilegal de Can Rova, junto al polígono de Can Negre, sobre todo ante el hecho de que la Policía Local no haya podido acceder al recinto. Por su parte, la alcaldesa, Carmen Ferrer, replicó que en todas las visitas efectuadas hasta el momento se ha impedido la entrada de los dispositivos policiales al tratarse de una propiedad privada, además de que se está pendiente de una resolución judicial para aclarar las disputas que mantienen los tres propietarios de la finca entre ellos.

El concejal socialista Alan Ripoll, que ayer se estrenó como portavoz en sustitución del dimisionario Ramon Roca, explicó que una vecina de Can Negre se puso en contacto con él para detallar las molestias que ocasionaba este camping, donde se acumulan las infraviviendas y caravanas. Según el testimonio de esta afectada, relatado por Ripoll, en este recinto incluso se habría habilitado un espacio que funciona como bar, que ocasiona repetidos problemas por el volumen de la música.

Tarifas

Además, el verano pasado se llegó a denunciar el lanzamiento de fuegos artificiales, con el consiguiente riesgo de incendio al encontrarse cerca de una zona forestal. Además, según algunos testimonios, en esta finca se cobrarían entre 350 y 500 euros mensuales para estacionar una caravana. El portavoz socialista auguró que «van aumentar estos campings ilegales, porque en este municipio solo se construye para ricos».

La alcaldesa insistió en que «se actuará cuando se pueda» para denunciar las infracciones municipales que se estén cometiendo. Además, recordó que Santa Eulària trató de abrir un expediente para acceder a la propiedad privada y levantar acta de las irregularidades, pero esta iniciativa no puede salir adelante hasta que se resuelva el contencioso sobre la titularidad de la parcela que mantienen sus tres propietarios.

