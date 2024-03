Vila contabiliza 27 asentamientos donde viven unas 200 personas

Los servicios sociales del Ayuntamiento de Ibiza han registrado 27 asentamientos de infraviviendas repartidos por el término municipal, de tan solo 11 kilómetros cuadrados, con una población estimada de 200 personas. No obstante, la concejala de esta área, Lola Penín, da por hecho que esta cifra ya ha quedado desfasada con la inminentre llegada de la temporada turística y se irá incrementando.

Entre estos núcleos se encuentra el de sa Joveria, con una zona de tiendas de campaña y chabolas escondida entre la vegetación y otro punto de concentración de caravanas en las cercanías del colegio del mismo nombre y del Hospital Can Misses. Este último espacio se ha vaciado de manera considerable en la última semana, a raíz de la campaña de desbrozamiento y de aviso de retirada de vehículos abandonados emprendida por el Ayuntamiento.

Aunque el número de roulottes o furgonetas camperizadas se reparte a lo largo del municipio, cabe tener en cuenta que solo se contabilizan como asentamientos aquellos que se establecen de manera prolongada.

"En las infraviviendas también se dan muchos casos de gente trabajadora, no solo están en las caravanas"

Perfiles

Por ello, la mayor parte de este censo municipal está formado por pequeños campamentos de tiendas de campaña o chabolas, donde no solo se encuentra población de perfil marginal. «En las infraviviendas también se dan muchos casos de gente trabajadora, no solo están en las caravanas», precisa Lola Penín. «Ante la falta de vivienda asequible, se ven obligados a vivir de esta manera», lamenta.

Penín subraya que todos estos núcleos están bajo seguimiento municipal. Por una parte, a través de un convenio con el Ayuntamiento, un equipo de la Cruz Roja recorre cada noche estas zonas para velar por las necesidades básicas de las personas que allí se encuentran, así como para el reparto de comida y de mantas o asesoramiento para obtener documentación.

La concejala de Bienestar Social de Vila, Lola Penín. / V. Marí

Por otra parte, las Unidades de Trabajo Social (UTS) del Consistorio efectúan visitas periódicas a estos asentamientos, donde se les ofrece acudir a los servicios municipales en caso de necesidad y se les informa de los recursos disponibles. En este seguimiento, se presta especial atención a la presencia de menores y los técnicos se aseguran de que estén bien atendidos. De no ser así, se derivarían los casos a la Oficina de Menores.

"No es lo más deseable vivir en una caravana, pero se vigila que si hay menores, se encuentren en una situación óptima"

Según indicó Penín, se ha dado algún caso esporádico de un menor viviendo con su familia en roulottes. No obstante, se trata de niños que están escolarizados, bien alimentados, con la tarjeta sanitaria y con una buena relación parental. «No es lo más deseable vivir en una caravana, porque lo normal sería que estuvieran en una casa, pero se vigila que estos menores se encuentren en una situación óptima», subraya Penín.

Santa Eulària

Por su parte, Santa Eulària también sigue un protocolo para informar a las personas que viven en infraviviendas de los recursos asistenciales municipales en caso de vulneravilidad. En el caso del camping de Can Rova, en Can Negre, los servicios sociales no han podido intervenir, hasta que se solucione un proceso judicial, porque se les ha negado la entrada al terreno al ser propiedad privada. No obstante, los técnicos no tienen constancia de que allí vivan menores.

Además de este caso, Santa Eulària no tiene constancia en estos momentos de otros asentamientos con concentraciones de caravanas o cabañas en su término municipal.

