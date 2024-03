Taller gratuït de cuina amb sépia d’Eivissa a Sant Joan de Labritja

El Consell d’Eivissa col·labora amb la Fira de la Sépia de Sant Joan de Labritja amb l’organització d’un taller culinari aquest dijous 21 de març de 19 a 20 hores, que serà impartit pel xef William Torres del Restaurant Ficus. El plat que mostrarà és una “Sepia Mestiza”, plat amb què va guanyar el concurs de Peix Popular de la Fira HORECA Ibiza 2024 i que combina la sépia d’Eivissa amb el formatge fresc de Ses Cabretes i la llet de coco, un reflex de la cuina fusió mediterrània i llatinoamericana que caracteritza la seua cuina.

El taller tindrà lloc al saló d’Actes de l’Ajuntament de Sant Joan de Labritja.

No és requereix inscripció prèvia i l’assistència és gratuïta fins completar l’aforament del Saló.

El taller servirà per escalfar cassoles per a la 4ª Fira de la Sépia del dissabte 23 de març a Sant Joan de Labritja, en un format de concurs de colles amb la particularitat enguany que hi haurà un premi diferenciat pels plats elaborats amb sépia d’Eivissa.

La sépia és una espècie que ara està de temporada i és un ingredient que, sense ser el protagonista principal d’un plat tradicional eivissenc, és imprescindible en els sofregits per elaborar qualsevol arròs mariner, i que, fins i tot, a Sant Josep de Sa Talaia s’empra per elaborar l’arròs de matances.