Santa Eulària da el pistoletazo de salida a la adjudicación de las obras del Palacio de Congresos de Ibiza

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha aprobado de forma definitiva esta mañana en un pleno extraordinario, con el voto a favor del PP y Vox, la abstención del PSOE y el voto en contra de Unidas Podemos, el proyecto de construcción de la segunda fase del Palacio de Congresos de Ibiza con un presupuesto de 33,7 millones de euros. También se ha acordado el inicio del expediente, por la vía de urgencia dado el interés público de la obra, para la licitación de las obras.

La alcaldesa, Carmen Ferrer, ha justificado la urgencia en los plazos que marca la Comunidad Europa para ejecutar los seis millones de euros procedentes de los fondos Next Generation. De hecho, el plazo máximo de ejecución de esta cuantía acaba el 31 de diciembre de este año. Para resolver esta cuestión, el Consistorio ha dividido el proyecto en dos fases: una primera para la construcción del aparcamiento subterráneo, de dos alturas, con un coste de 6,5 millones, y una segunda para el resto de la infraestructura.

El aparcamiento, lo primero

Las obras empezarán por el aparcamiento. El equipo de gobierno confía en que las obras se adjudiquen tras el verano y se inicien antes del final de este año. Entonces, se podrá pedir a Europa una prórroga de seis meses para construir y acabar el aparcamiento y, con ello, justificar los seis millones de los fondos Next Generation.

El resto se financiará con fondos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), conocido popularmente como ecotasa. Esta parte aún no se ha cerrado, a pesar de que el Govern balear ha expresado su voluntad de hacerlo.

Carmen Ferrer ha explicado que se pueden licitar las obras pese a que aún no esté garantizada la aportación procedente del ITS, que, además, se irá concretando, en partes, en cada convocatoria anual en la que se decide a qué se destina la recaudación de la temporada turística anterior. El Consell de Eivissay el Ayuntamiento cubrirán una parte del presupuesto en función de lo que se aporte de la ecotasa.

Ferrer ha resaltado que se trata de "una oportunidad histórica" para culminar un proyecto que se inició en 1997 (en la primera fase, el auditorio se culminó en 2007) y que supondrá "un beneficio transversal" para toda la isla como "complemento alternativo a la oferta del turismo de sol y playa". La previsión, en función de cuándo se adjudique la obra, es que el nuevo Palacio de Congresos de Ibiza se inaugure entre 2026 y 2027.

El portavoz del PSOE, Ramón Roca, ha justificado la abstención de su grupo porque "no es el proyecto" que impulsaría su grupo, pero ha animado al equipo de gobierno a cumplir los estrictos plazos que marca Europa y a conseguir la financiación.

Unidas Podemos, en contra

Por su parte, el concejal de Unidas Podemos, Álvaro de la Fuente, ha arremetido con dureza contra el equipo de gobierno, al que ha acusado de cometer "un saqueo a las arcas públicas" en beneficio de "la avaricia de unos pocos", cuando hay pendiente la construcción de escuelas, institutos, vivienda pública, un parque en es Canar y la peatonalización de Jesús, entre otras cosas. También ha comparado este proyecto con el velódromo que construyó el Govern de Jaume Matas y el uso de "la caja B".

La alcaldesa le ha reprochado sus críticas y le ha acusado de mentir: "Aquí no hay ninguna caja B. No encontrará en esta isla un proyecto más transparente y participativo". También le ha dicho que "se equivoca" al argumentar que la construcción del Palacio de Congresos impedirá la ejecución de otras inversiones en el municipio. "No es una cosa o la otra", ha zanjado.