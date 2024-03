Ca na Negreta tendrá una EBAR para evitar el desborde de las fecales de Can Ramon y Can Furnet

En Ca na Negreta existe riesgo de desbordamiento de la red de alcantarillado. En concreto en un punto. Se trata de la conexión de la red de saneamiento que va desde la calle frígola a la antigua carretera EI-300 (de Santa Eulària), desemboca en la zona que va de la nueva rotonda de acceso a ca na Negreta y Jesús, hasta el bar Can Toni. En este tramo coincide la red de saneamiento que baja de los barrios de Can Ramon y Can Furnet.

El Servicio Municipal de Agua y Saneamiento ha advertido a los técnicos del Ayuntamiento de Santa Eulària de la situación de este tramo, en el que confluye la red de saneamiento de las zonas de Can Ramón y Can Furnet, que tienen un consumo considerable de agua, sobre todo en los meses de verano. El informe municipal indica que, «al no existir red de evacuación de aguas pluviales, aunque debieran evacuarse por escorrentía en el canal existente en Can Eloi, pudiera ser que haya acometidas no controladas de estos vertidos, así como otros posibles, por ejemplo, el vaciado de piscinas».

Es por ello que el Ayuntamiento ha decidido instalar una estación de bombeo de aguas residuales (EBAR) con un depósito que permita controlar estos episodios previsibles, pudiendo regular el flujo de aguas fecales en la red y evitando un desagradable episodio de chapoteo para peatones y vehículos.

El proyecto de Mejora de la red de saneamiento de ca na Negreta ha salido a licitación con un coste estimado de 138.206 euros y un plazo de ejecución de cerca de cuatro meses (140 días) que sitúa el final de la obra en el principio de verano, si todo se desarrolla según lo previsto. Sino, los vecinos podrían ver algún episodio de aguas residuales brotando del alcantarillado, como advierte la empresa concesionaria del servicio municipal de agua.

La licitación de este proyecto coincide con la primera fase del proyecto de reforma de la zona de Ca na Negreta con un presupuesto base de licitación de algo más de cuatro millones de euros.

Consumo multiplicado por ocho

El informe del proyecto incluye una comprobación de la capacidad del sistema actual que detalla los vertidos correspondientes a la zona de Can Furnet y del barrio de Can Ramon de Jesús, que confluyen en el punto estudiado.

Conforme a los datos aportados por el Servicio Municipal de Agua, el consumo de agua facturado en la zona de Can Furnet entre 2019 y 2021 fue de 6.440 metros cúbicos de media al mes, lo que supone un consumo diario de 211,14 toneladas de agua.

Según el censo de población que figura en el Instituto Nacimiento de Estadística (INE), en 2021 había 192 personas censadas en Can Furnet. Esto implica que se hizo un consumo diario de agua por persona de 1,1 metros cúbicos al día. Teniendo en cuenta que el consumo medio diario en España es de 133 litros diarios, la cantidad de agua consumida por los residentes censados en Can Furnet es ocho veces superior a la media.

En la zona de Can Ramon, donde se detalla que hay alrededor de medio centenar de usuarios, durante los 92 días correspondientes al tercer trimestre de 2022 se consumieron 3.679 metros cúbicos.

Si hacemos un cálculo similar al anterior, el INE indica que el censo de Can Ramon es de 167 personas que consumieron diariamente entre todas 40 metros cúbicos de agua al día durante el periodo estudiado. Esto supone 240 litros por persona y día, casi el doble que el consumo medio diario en España.

Red dimensionada a priori

A pesar del consumo relativamente elevado, los técnicos estiman que, «en el periodo más desfavorable», la red de saneamiento podría asimilar esa cantidad de agua.

El cálculo de todo el consumo supone un caudal de vertido de 17,14 litros por segundo, mientras que la red puede evacuar entre 42 y 85 litros por segundo. El margen parece importante, pero a este habría que sumar las acometidas no controladas de pluviales o el vaciado de piscinas, algo recientemente prohibido por las ordenanzas municipales de Santa Eulària excepto por motivos tasados.

Además, en este punto confluyen caudales de otros puntos de la red «con lo que se podría llegar a saturar el colector general», advierten los técnicos.

El por ello que se plantea como solución la instalación de una EBAR con un depósito que permita retener el exceso puntual de vertidos para ralentizar su entrada en la red y así permitir que la red asimile todas las entradas irregulares de agua de estas zonas de Santa Eulària.

Consumo no sostenible en verano en Can Furnet

La memoria descriptiva del proyecto de una estación de bombeo en Ca na Negreta no sólo ofrece los datos de consumo medio de Can Furnet, sino que entra a detallar el consumo estival «teniendo en consideración el importante salto de población que tiene luegar en la isla en época estival». Detalla que «entre el 6 y el 20 de agosto de 2022 estuvieron funcionando a pleno rendimiento las dos captaciones privadas de Can Furnet y, además, hubo que recurrir a la aportación de camiones cuba de agua potable». El cálculo de consumo concreta que la captación privada suponía entre 35 y 37 toneladas de agua cada hora, a la que se añadía el suministro de alrededor de ocho camiones cuba al día. La urbanización está formada por casas residenciales, prácticamente todas con jardín y piscina.