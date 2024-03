«Hoy se hacen pocas casas a las bravas y se pillan todas»

El vicepresidente primero del Consell de Ibiza, Mariano Juan, reconoce que hay «un debate» sobre si se tiene que mantener o no la no prescripción de las infracciones urbanísticas en suelo rústico, que regula la Ley de Urbanismo de les Illes Balears (LUIB) aprobada por la izquierda en 2017. «Se habla de la constitucionalidad de que se aplique en suelo rústico común, pero no tenemos una posición clara», afirma el también portavoz del equipo de gobierno insular del PP.

Dicho esto, Mariano Juan apunta que en el pasado se han cometido «muchas infracciones», pero, en la actualidad, «salvo pequeñas cosas, se construyen pocas casas a las bravas [sin licencia], y se pillan todas», subraya. Por ello, Mariano Juan agrega que, el debate sobre si la nueva ley de urbanismo debe eliminar la no prescripción de las infracciones, «no plantea muchos problemas» al Consell.