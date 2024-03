Santa Eulària reclama de nuevo más Guardia Civil y recuerda que cedió un solar para construir una casa cuartel

El Ayuntamiento de Santa Eulàriareclama más agentes de la Guardia Civil para el municipio en respuesta a una denuncia de falta de seguridad en las zonas de Puig d'en Valls y es Canar realizada por el PSOE. Los socialistas reclaman más presencia de la Policía Local en estos dos núcleos urbanos.

En una nota, el Ayuntamiento explica que los agentes de la Policía Local "desarrollan de forma habitual tareas de prevención y vigilancia del cumplimiento de las normativas municipales, que es su función primordial, y de la seguridad pública y lucha contra el delito, una actividad de gran importancia para la protección de los ciudadanos, pero en la que debería ejercer un papel accesorio y de colaboración con la Guardia Civil".

"Desgraciadamente -apuntan desde el Consistorio-, como se ha reclamado de forma habitual en todos los foros, dicho cuerpo tiene graves dificultades para mantener sus plantillas al día y, pese a los esfuerzos personales de agentes y mandos, no puede desarrollar su actividad de forma plena en el municipio".

"La seguridad pública no es competencia municipal"

Ante las quejas del grupo municipal socialista, el Consistorio ha recordado que la seguridad pública no es una competencia municipal, pero que en muchos casos se asumen estas funciones "por el bien de la población del municipio".

Debido a la falta de efectivos de la Guardia Civil, el Ayuntamiento destaca que volverá a reclamar la necesidad de que el Ministerio del Interior del Gobierno de España "asuma su obligación de dotar de los medios necesarios, materiales y humanos, al cuartel de Santa Eulària y al resto de puestos de la isla que también cuentan con unidades que despliegan su actividad en el municipio".

"Resulta notorio el esfuerzo que se realiza desde el Ayuntamiento de Santa Eulària y su Policía Local para cubrir tanto sus responsabilidades como para apoyar y dar cobertura a otras administraciones allí donde sus medios no llegan", señala el Ayuntamiento. "No se dejará de hacer dado que así se trabaja en mejorar la seguridad de los vecinos del municipio, pero no puede considerarse como normal una situación que obliga a cubrir servicios de mayor urgencia dejando de lado otras cuestiones menores pero que afectan igualmente al bienestar de la ciudadanía y al cumplimiento de las ordenanzas", explicado el Consistorio.

El PSOE, en otra nota, esta anterior a la enviada por el Consistorio, reclama un «incremento de la vigilancia de la Policía Local en las localidades de Puig d’en Valls y es Canar». Los socialistas apuntan a denuncias en redes sociales de varios vecinos por robos en vehículos en este núcleo urbano que linda con el de Ibiza, en concreto «en el aparcamiento de tierra que hay junto a las instalaciones deportivas». «Se están produciendo roturas de cristales y cerraduras de vehículos, y por ejemplo se ha denunciado el robo de herramientas utilizadas para el trabajo de una familia».

"Conductas incívicas" en locales que abren todo el año

En el caso de es Canar, el PSOE apunta también a denuncias de la asociación de vecinos de esta zona, en este caso por «conductas incívicas» en locales que abren todo el año. «Son continuas las molestias que provocan el consumo de bebidas alcohólicas o de sustancias prohibidas en los alrededores de algunos negocios de la localidad, y los vecinos exigen que se ponga fin a esto».

Estos hechos, «que ocurren todo el año», se hacen más perceptibles durante los meses de temporada baja, indican, «al estar muchos de los establecimientos cerrados, pero también ocurren a lo largo de la temporada estival». Ahora, recuerdan, «están empezando a llegar los primeros turistas del Imserso y próximamente también llegarán turistas senior de Austria, alrededor de 5.000 visitantes», como publicó Diario de Ibiza.

Solar

El Ayuntamiento ha recordado que ya ha ofrecido a la Guardia Civil un solar para poder edificar una nueva casa cuartel junto a la población de Santa Gertrudis.

La respuesta inicial ha sido positiva por parte del cuerpo, ha señalado el Consistorio, si bien todavía no se ha traducido en pasos efectivos por parte del Ministerio del Interior para sacar adelante el proyecto y poder construir una instalación que podría ayudar a reducir los problemas para cubrir plazas de la Benemérita en el municipio, ya que ofrecería vivienda a agentes que, de otro modo, descartarían la opción de prestar servicio en la isla de Ibiza.