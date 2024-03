Charlas feministas en el colegio Labritja: Todos contra el techo de cristal este 8M

Igualdad. El colegio Labritja ha acogido esta semana dos charlas para que el alumnado pueda conocer, de primera mano, experiencias reales de mujeres que ocupan espacios en la primera línea de la política o que trabajan en sectores mayoritariamente masculinos. La alcaldesa Tania Marí y la primera bombera de la isla de Ibiza, Viviana de Sans, han explicado sus trayectorias coincidiendo con la semana del 8M.

Las mujeres también pueden ser bomberas u ocupar espacios en la primera línea de la política. Esta idea es la que han aprendido esta semana los alumnos del colegio Labritja. Una idea aparentemente sencilla y que en realidad quiere decir algo todavía más importante: las mujeres, como los hombres, pueden conseguir todo aquello que se propongan, sin estereotipos de género que valgan, y para ello es clave terminar con los techos de cristal.

El centro organizó dos charlas: el martes con Viviana de Sans (primera bombera de la isla y la primera de España en ejercer como tal en un aeropuerto), y este jueves con la alcaldesa Tania Marí, la primera de Sant Joan. Ambas pudieron explicar sus vivencias en sus respectivos ámbitos y mostrarse como referentes para las más pequeñas (aunque en la programación del Consistorio se indicaba que ayer ambas acudirían al CEIP).

Patricia Roig Galdón, jefa de estudios y directora en funciones, en declaraciones a la prensa. / VICENT MARÍ

«Si nunca has conocido a una bombera, tal vez —debido a tu imaginario— no te plantearás que una mujer pueda llegar a serlo», señala Patricia Roig Galdón, jefa de estudios y directora en funciones, sobre la importancia de estas actividades con motivo del 8M. El martes pudieron probarse el traje y el casco de matafuego, hablar de manera distendida sobre esta labor y formularle muchas preguntas a De Sans, como ayer a Marí.

Un grupo de alumnas atiende atentamente a la alcaldesa durante su charla. / VICENT MARÍ

Trabajos sin género

¿Y por qué es necesario continuar conmemorando el Día Internacional de la Mujer? Siria Regoyo, Matías Santiago Roldán (5º de Primaria) y Mar Torres (6º) lo tienen claro. «Hay mucha desigualdad entre hombres y mujeres y este es día sirve para recordar que las mujeres también pueden hacer lo que quieran», explican justo después de haber terminado la charla de la alcaldesa, a la que muchos ya conocían.

La jefa del gobierno local se dirige al público durante el turno de preguntas. / VICENT MARÍ

Leticia de Sousa destaca que las mujeres también deben poder optar a altos puestos . «Si miras quiénes son los jefes de los jefes de los jefes, ves que las mujeres van quedando por abajo. Ahí es cuando no pueden pasar y subir para arriba», en palabras de esta alumna de cuarto curso.

Roig, maestra de Educación Infantil, destaca ante los medios que los roles de género también van derrumbándose: «Ellos tienen muy claro que las niñas pueden jugar al fútbol y que si un nene se quiere poner una falda no hay ningún tipo de problema. Es un trabajo que se está haciendo en casa, no solo en las escuelas. Entre todos estamos consiguiendo un cambio».

La propia alcaldesa (acompañada por el teniente de alcalde Joan Marí) expresa que, afortunadamente, a estas nuevas generaciones «les cuesta imaginarse que en algún momento las niñas no podían ir a la escuela». «Ellos ya no conciben esta diferencia que existía hace años según la cual las mujeres se quedaban en casa y solo iban a la escuela los niños. No lo entienden. Están muy concienciados sobre que todos tenemos que hacer de todo. Saben que somos iguales y tenemos que continuar trabajando en ello», añade Tania Marí en declaraciones a la prensa al terminar su charla ante el alumnado de 4º, 5º y 6º curso. Justo después imparte la misma ante los de 1º, 2º y 3º. En total, son 129 alumnos de toda Primaria los que reciben esta conferencia de la alcaldesa sobre su trayectoria personal, académica y laboral dentro y fuera de la política. En el caso de la bombera Viviana de Sans, se impartió la formación en Infantil y Primaria (ante 193 alumnos en total). El objetivo es que conozcan de primera mano figuras femeninas tanto en la primera línea de la política como en sectores en los que predominan los hombres, de manera que las más jóvenes puedan imaginarse desempeñando estas funciones, si así lo desean. «Esta evolución es un gran paso, pero no tenemos que olvidar de dónde venimos para no volver atrás», concluye Marí, que estudió en la escoleta de Benirrás y en el propio CEIP Labritja.

«La charla nos ha gustado mucho. Que [una mujer] sea alcaldesa es dar un paso más para que hombres y mujeres vivan en igualdad. Las mujeres están intentando ser alcaldesas y presidentas», valoran, por su parte, los alumnos Eric Cabrera y Alejandro Olivero, que cuentan que en la Penya Independent han jugado con alguna chica y que el fútbol, a modo de ejemplo, también es para todos. También observan que hay otros sectores feminizados, como, sin ir más lejos, la educación. Señalan que las profesoras mujeres son superiores en número que sus compañeros, aunque reiteran que no hay barreras que valgan. «En gimnasia rítmica o patinaje también hay hombres. Si a uno le gusta, pues adelante. Tanto hombres como mujeres pueden conseguir las mismas oportunidades ayudándose y trabajando en equipo», añade Mar Torres.

De hecho, esta alumna recuerda cómo Viviana de Sans les explicó que, en el cuerpo de bomberos, «las mujeres, como tienen las manos pequeñas, pueden hacer ciertas cosas» mejor que sus compañeros. «Todos somos diferentes, pero gracias a esto la mujer tal vez puede hacer algo mejor y el hombre destacar en otro aspecto. Al final, si van juntos y se ayudan entre ellos, consiguen mejor los objetivos», añade.

Al final de la intervención de la alcaldesa de este jueves en el colegio, Moses Marí, delegado, le preguntó si había percibido el techo de cristal en su trabajo, lo que Tania Marí aprovechó para recordar a las mujeres que precedieron a las de su generación: «Por suerte, gracias al trabajo de muchas mujeres que lucharon para que todos fuésemos iguales, a día de hoy no he notado esta diferencia».

Mural artístico a favor de la igualdad

Por otro lado, el colegio luce un gran mural artístico en el patio con el lema ‘Labritja som igualtat’. «Tenemos muy en cuenta la coeducación y la igualdad de género. Formamos parte de un proyecto de la Conselleria y, a través del 25N [Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres], se realizó un concurso de dibujo con todos los niños del centro, que plasmaron sus ideas para este mural», detalla la jefa de estudios. Para la elaboración de la obra, a finales de febrero se desplazó hasta la escuela el artista Rafael Rodrigo, de Tomelloso. Él, valiéndose de las diferentes ideas de los escolares, reconvirtió sus dibujos en el mural.

«Todos los alumnos de la escuela, desde Infantil hasta sexto de Primaria, vinieron hasta aquí por grupos y pintaron. Rodrigo nos marcaba dónde teníamos que pintar y con qué color», cuenta Roig justo delante de esta pieza artística. «Al día siguiente, que era sábado, se abrió la escuela para que las familias también pudiesen participar y ese mismo día se terminó de hacer el mural», añade esta profesora. Para hoy se ha programado una «apertura del mural con discurso de los chicos de sexto», precisamente sobre la igualdad, delante de toda la escuela.

«Sí que es verdad que hay jornadas marcadas, pero en el Labritja trabajamos la igualdad día a día, por eso lo hemos hecho todo tan extendido en el tiempo. Mañana [por hoy viernes] también habrá un cuentacuentos para los de Infantil y los de Primaria harán un sketch», detalla Patricia Roig Galdón.