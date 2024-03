Estos son los productos que más se roban en los supermercados de Ibiza

Cuando vamos a un supermercado, descubrimos cómo cada vez hay más productos que, o se guardan en una vitrina bajo llave (como algunas bebidas alcohólicas o productos de higiene personal) o llevan enganchado un dispositivo antihurto que desactiva la cajera cuando tenemos intención de pagarlo.

Estas medidas que adoptan los establecimientos no se toman a la ligera, ya que cada vez son más los hurtos que registran los supermercados. Esto es lo que se desprende del III Informe de STC, una empresa especializada en la protección de productos en el punto de venta y que ha recogido los datos de grandes cadenas que suman más de 10.000 supermercados en toda España. El estudio, que ya el año pasado permitió hacer una radiografía del hurto por comunidades autónomas, refleja cómo la perdida desconocida en los supermercados españoles continúa al alza y, con ella, la necesidad imperiosa de encontrar herramientas de protección para disuadir a los clientes de cometer estos hurtos.

Lo que se roba en Ibiza

Pero no en todos los supermercados de España se roba lo mismo. En los establecimientos del norte del país (Galicia, Asturias, País Vasco y Navarra), son los licores y los vinos los que más desaparecen sin pasar por caja.

En Ibiza, dentro del cómputo general de Baleares, es el aceite de oliva, igual que en la mayoría del país. Un dato interesante, ya que en el informe del año pasado este producto no aparecía ni siquiera en el top ten (en el de 2023 lo que se robaba mayoritariamente eran quesos y licores autóctonos). El encarecimiento del aceite de oliva es la razón más obvia para entender este cambio de tendencia. "En 2023 el aceite no estaba en el top, tan sólo se mencionaba como un producto diferencial en dos comunidades autónomas", según asegura el socio director de STC Nedap, Salvador Cañones, quien ha manifestado que "ahora es el problema principal en ocho de las comunidades". "Como hecho diferencial respecto a otras categorías del top, en este caso no se trata de un robo marquista" sino que "se roba por igual el aceite de marcas reconocidas como de marcas blancas", tal y como ha asegurado.

En Ibiza, tras el 'oro líquido', lo que más se hurta son los vinos, los ibéricos, el café y los licores. El producto destacado gourmet que más se sustrae en Baleares es el queso con denominación de origen.

El informe también puntualiza que en las zonas de playa, como las Pitiusas, hay muchos aficionados a llevarse latas de atún sin pasar por caja, mientras que en el norte gallegos, cántabros y asturianos "no renuncian al pulpo en los supermercados".

Qué se roba en cada Comunidad Autónoma

Andalucía : Aceite, Ibéricos, Licores, Afeitado, Atún-Bonito

: Aceite, Ibéricos, Licores, Afeitado, Atún-Bonito Aragón : Aceite, Vinos, Ibéricos, Atún-Bonito, Licores

: Aceite, Vinos, Ibéricos, Atún-Bonito, Licores Castilla - La Mancha : Aceite, Ibéricos, Licores, Vino, Piezas Queso

: Aceite, Ibéricos, Licores, Vino, Piezas Queso Cataluña : Aceite, Licores, Café, Berberechos, Chocolate

: Aceite, Licores, Café, Berberechos, Chocolate Comunidad de Madrid : Aceite, Licores, Ibéricos, Café, Afeitado

: Aceite, Licores, Ibéricos, Café, Afeitado Comunitat Valenciana : Aceite, Licores, Afeitado, Vinos, Cosmética

: Aceite, Licores, Afeitado, Vinos, Cosmética Extremadura : Aceite, Vinos, Ibéricos, Licores, Afeitado

: Aceite, Vinos, Ibéricos, Licores, Afeitado Illes Balears : Aceite, Vinos, Ibéricos, Café, Licores

: Aceite, Vinos, Ibéricos, Café, Licores Ceuta y Melilla : Afeitado, Aceite, Atún-Bonito, Vino, Ibéricos

: Afeitado, Aceite, Atún-Bonito, Vino, Ibéricos La Rioja : Ibéricos, Licores, Vino, Aceite, Afeitado

: Ibéricos, Licores, Vino, Aceite, Afeitado Canarias : Licores, Atún-Bonito, Ibéricos, Aceite, Afeitado

: Licores, Atún-Bonito, Ibéricos, Aceite, Afeitado Galicia : Licores, Afeitado, Aceite, Ibéricos, Chocolate

: Licores, Afeitado, Aceite, Ibéricos, Chocolate País Vasco : Licores, Vinos, Atún-Bonito, Aceite, Afeitado

: Licores, Vinos, Atún-Bonito, Aceite, Afeitado Región de Murcia : Livores, Aceite, Ibérico, Cosmética, Atún-Bonito

: Livores, Aceite, Ibérico, Cosmética, Atún-Bonito Principado de Asturias : Vinos, Licores, Aceite, Afeitado, Chocolate

: Vinos, Licores, Aceite, Afeitado, Chocolate Cantabria : Vinos, Aceite, Atún-Bonito, Afeitado, Licores

: Vinos, Aceite, Atún-Bonito, Afeitado, Licores Castilla y León : Vinos, Ibéricos, Licores, Cosmética, Licores

: Vinos, Ibéricos, Licores, Cosmética, Licores Comunidad Foral de Navarra: Vinos, Licores, Aceite, Ibéricos, Afeitado

Top de productos robados en España en 2024