La Fiscalía Europea investigará el contrato de mascarillas de Armengol

La Fiscalía Europea investigará el contrato de mascarillas por valor de 3,7 millones de euros que el Govern de Francina Armengol cerró en plena pandemia con la compañía Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L., vinculada al caso Koldo. A través de un comunicado, el organismo anunció que la compra que se llevó a cabo tanto en Balears como en Canarias, que también formaría parte de la presunta trama de corrupción, se estudiarán a fondo «por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias de conformidad con la legislación nacional y el Reglamento de la Fiscalía Europea». Una investigación que se inicia después de que el Pacto ocultara a Bruselas que dichas mascarillas, pagadas con fondos europeos, eran fraudulentas. De hecho, el Govern de Armengol envió a Europa el certificado que avalaba la calidad de los cubrebocas aunque no introdujo en el expediente el estudio que rechazaba el producto por su falta de protección.

Según explicó la Fiscalía Europea, las diligencias se abren tras recibir una reclamación «de un particular» y llevar a cabo «diversas medidas encaminadas a verificar su competencia para investigar los hechos alegados». Asimismo, el órgano comunitario señala que toman esta decisión después de «recoger información adicional de la Fiscalía Anticorrupción y del Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional», quienes están investigando la trama Koldo y su ramificación en las islas, así como de los diferentes organismos encargados de gestionar la financiación de la UE.

Cabe recordar que en el caso del contrato de Balears, los 3,7 millones de euros fueron financiados a través de los fondos europeos. No obstante, en ningún momento desde el Govern de Armengol informaron de que las mascarillas eran fraudulentas. Así, en el expediente que fue remitido a Bruselas figuraba la factura y el albarán de la recepción de la compra, aunque no se añadió el resultado del análisis de las mascarillas que certificaba que no se podía emplear por su falta de calidad.

Anticorrupción

Vinculado a esta investigación, Anticorrupción ya envió ambos contratos de Balears y Canarias a la Fiscalía Europea. El pasado 8 de junio, la Fiscalía cuya jefatura ostenta Alejandro Luzón, remitió a sus homólogos europeos por medio de un decreto las actuaciones de la trama de corrupción que afecta a Koldo García Izaguirre, exasesor del exministro José Luis Ábalos, que podrían ser constitutivas de un fraude en los fondos europeos. Se trata de una actitud muy diferente a la que se siguió con los contratos firmados por el hermano de Ayuso, en los que las dos fiscalías pugnaron por la investigación y acabaron abriendo diligencias de forma independiente, aunque las dos terminaron siendo archivadas. Como la compra de mascarillas se sufragó en gran medida con fondos europeos, la Delegación de Ciudadanos en la Eurocámara se ha dirigido a la Fiscalía Europea a través de una carta para advertirle de que podría haber fondos europeos en juego. «Sería un escándalo de gran magnitud que fondos estructurales terminaran financiando presuntas actividades ilícitas vinculadas a una organización criminal, liderada por un asesor del Gobierno», denunciaron los eurodiputados en una nota.

«Si alguien cree que estaba al tanto del expediente está delirando»

El portavoz del PSIB, Iago Negueruela, defiende que la tramitación la ejecutaban desde el IB-Salut . El PSIB-PSOE también protegió a Francina Armengol en relación a los 3,7 millones de euros que el Pacto pagó por las mascarillas fraudulentas a la empresa vinculada a la trama Koldo. El portavoz de los socialistas en el Parlament, Iago Negueruela, argumentó que la tercera máxima autoridad del Estado no estaba al tanto del expediente de compra y reclamación vinculado a estos cubrebocas.

«Si alguien cree que la presidenta del Govern estaba al corriente de este expediente está delirando. Eran los técnicos del IB-Salut los encargados de realizar todo el procedimiento». En este sentido, defendió que el certificado que calificó de «satisfactoria» y sin «ninguna incidencia» la remesa de mascarillas ya retirada lo llevó a cabo un funcionario del propio Servicio de Salud. «Es un funcionario que se encarga de emitir esta resolución y el subdirector de compras y logística la firma. Se trata de un automatismo que pide la empresa para verificar el pedido, se hicieron centenares como este durante la pandemia». El portavoz de los socialistas también señaló que nadie del IB-Salut les avisó respecto a la investigación que llevó a cabo la Guardia Civil en 2022 al detectar posibles estafas en otras comunidades. «Los miembros del Consell de Govern no teníamos información, se lo puedo garantizar», detalló.

Por otro lado, Negueruela también expresó que las mascarillas fraudulentas que se compraron y que nunca llegaron a utilizarse eran de «uso domiciliario y civil», no hospitalario. Unas declaraciones que contradicen al informe que emitió el anterior director del IB-Salut, Manuel Palomino, el 21 de marzo de 2023, en el que indica que, una vez conocen que los cubrebocas no cumplían con los estándares de calidad de FPP2, «el Servicio de Salud procede a comunicar a los centros sanitarios la retirada de estas mascarillas y a su almacenamiento hasta que se tomen las medidas oportunas».