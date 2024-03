El PSOE denuncia «irregularidades» en el Mercat de Nadal de Sant Antoni

Incumplimiento de las bases, criterios arbitrarios de valoración y opacidad en el proceso administrativo. El grupo municipal socialista de Sant Antoni denunció ayer en el pleno lo que consideran una serie de «irregularidades» tanto en la concesión del suministro de las casetas del Mercat de Nadal de Sant Antoni como en la adjudicación de las mismas. Unas supuestas irregularidades que ponen nuevamente el foco en la figura del concejal de Fiestas y Turismo, Miguel Tur, quien ayer tuvo que volver a dar explicaciones sobre la gestión de su departamento.

Según expuso durante el pleno el portavoz socialista, Antonio Lorenzo, las bases para la concesión de las casetas del mercadillo navideño «se han incumplido reiteradamente». «Buena parte de los participantes no cumplieron con los requisitos exigidos y, aún así, se les concedió una caseta», expuso Lorenzo. Así, según su relato, algunos adjudicatarios no habrían presentado la declaración responsable del cumplimiento de que estaban al corriente de sus pagos la Seguridad Social. Otros adjudicatarios ni siquiera habrían presentado una copia del DNI o el CIF.

Valoraciones «arbitrarias»

«No tenemos constancia. Todos cumplieron con los requisitos», respondió Miguel Tur tras leer una breve réplica escrita. En la segunda réplica fue el alcalde, Marcos Serra, quien tomó la palabra y, corrigiendo a su concejal, señaló que «en estos momentos todavía se está revisando y, si alguien no cumple, no se podrá presentar el año que viene».

Otras supuestas irregularidades denunciadas serían que los adjudicatarios de las casetas no pagaron su tasa al Ayuntamiento (2.300 euros en el caso de los restauradores y 500 euros en el de los comerciantes y artesanos) sino que lo hicieron a la empresa privada que se encargaba de la organización del evento. «¿Dónde pone en las bases que hay que hacer un pago a terceros? ¿Fue un acuerdo verbal?», señaló el portavoz del PSOE.

El concejal socialista también criticó lo que, a su juicio, fueron los criterios «arbitrarios» en la puntuación de méritos de la adjudicación —«a uno le dan un punto por poner sobrasada en su puesto, y a otro, que también pone sobrasada, cero puntos»—, y denunció que «no hay ningún acta de las valoraciones ni del tribunal que ha hecho las puntuaciones. Ni se sabe en base a qué criterios».

Otro aspecto de la valoración que Lorenzo puso bajo sospecha fue el de las ‘aportaciones artísticas’, es decir, las actuaciones musicales que amenizaban el Mercat y que suponian casi la mitad de la puntuación. «En las bases se dice que hay que presentar una propuesta artística con fecha, horario y presupuesto. Hay algunas que cumplen con estos criterios y que no obtienen la máxima puntuación. En cambio, hay un adjudicatario que presenta un presupuesto elevadísimo sin mencionar qué grupo va a traer ni fecha ni horario, y obtiene la máxima puntuación», explicó el portavoz socialista, quien evocó también la forma de proceder de la concejalía de Fiestas en el caso Sonitec.

En la primera réplica, el concejal de Fiestas leyó un breve texto en el que reiteró que «no se incumplen las bases», que se «llegó a un acuerdo para que el pago de las tasas se hiciera directamente a la empresa distribuidora de las casetas» y que la puntuación de méritos se hizo «de la forma más objetiva posible».

En la segunda réplica quien tomó la palabra fue el alcalde, Marcos Serra, quien pasó al ataque y acusó a Lorenzo de «tener manía al Mercat de Nadal». «Parece que no les gusta que algo funcione. ¡Qué obsesión!», y aseguró que todas las críticas «se basan en suposiciones».

Ferris en el puerto

En el mismo pleno municipal, la mayoría del Partido Popular votó en contra de una moción conjunta de PSOE y Unidas Podemos en la que instaban al Consistorio a pedir al Consell y a Ports de Balears mantener la actual limitación de entrada de ferris en el puerto de Sant Antoni. En ella reclamaban al Ayuntamiento hacer lo que esté en su mano para mantener esta restricción. «En el año 2017, este pleno aprobó una declaración institucional con una petición unánime de que el puerto de Sant Antoni fuera de uso náutico y pesquero», señala el texto de la moción, que considera que la limitación a la entrada de ferris de más de 65 metros de eslora ha sido «altamente positiva», a la vez que manifiesta la preocupación por «las manifestaciones del alcalde que han puesto en duda la limitación».

En su intervención, Marcos Serra dijo que este tema se está «estudiando y valorando» y que el equipo de gobierno todavía no tiene un criterio claro al respecto. No obstante, el alcalde deslizó algunas opiniones personales: «Tenemos claro que no queremos ferris con grandes camiones de carga». Pero no descartó la llegada de grandes ferris solo de pasajeros: «El transporte no es solo de turistas, también se pueden beneficiar los residentes».

«Estamos en una isla, y no solo nos comunicamos por aire, sino también por mar», reflexionó el alcalde: «Somos el puerto más cercano a la Península, deberíamos aprovechar esta ventaja». Serra fue más allá y dijo que, ya que Sant Antoni está hermanado con La Puebla de Cazalla, había que darles una oportunidad a quienes tengan familia en La Puebla para que «puedan usar el barco si quieren». Ignorando, quizá, que entre La Puebla y el aeropuerto de Sevilla hay 45 minutos en coche, mientras que entre La Puebla y el puerto de Denia hay seis horas de carretera.

Sant Antoni aplicará dos medidas del decreto de vivienda del Govern

El pleno municipal aprobó, con los votos de PP y Vox, la aplicación de dos puntos del Decreto Ley de medidas urgentes en materia de vivienda aprobado por el Govern. En concreto, se propone que «edificaciones donde haya prescrito la demolición», puedan «incorporarse a ordenación, destinando las plantas resultantes a viviendas de precio limitado». También permite que se puedan destinar a la construcción de viviendas a precio tasado los «suelos calificados como equipamientos».