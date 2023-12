Bajo el lema ‘A Sant Antoni, per Nadal feim poble’ ha estrenado ya la Navidad el municipio de Sant Antoni, que ha preparado un gran repertorio de actividades. Principalmente en torno al Mercat de Nadal, instalado en el Passeig de ses Fonts, donde casi todos los días habrá conciertos, espectáculos y animación para toda la familia.

El concejal de Fiestas, Miquel Tur, apuntó que las celebraciones de este año cuentan con más decoración y actuaciones que en inviernos anteriores: «El programa incluye cerca de 50 actuaciones y está muy enfocado al público infantil, con un montón de actividades pensadas para ellos».

Tres ambientes en el paseo

El punto de encuentro oficial de las fiestas son las 20 casetas del Mercat de Nadal del Passeig de ses Fonts, que son además uno de los principales atractivos de las fiestas. Doce de los puestos de este mercado están dedicados a la restauración, y permanecen instalados justo al lado del escenario y del nuevo árbol de Navidad de la localidad. Las ocho casetas restantes se han ubicado frente a la parada de taxis, y son perfectas para hacerse con artesanías y otros artículos de regalo.

Por último, detrás de la fuente pequeña se ha instalado la casa de Papá Noel, que acoge actividades infantiles en un ambiente destinado a los pequeños de la casa. La ‘Fireta de Nadal’ repite como un espacio mágico con decoración, artistas, personajes navideños, juegos y sorpresas para los niños. Además, se ha habilitado un espacio con castillos hinchables y volverá el tren de Piruleto, con paseos llenos de música y diversión por las calles de Sant Antoni.

Azúcar Moreno y grupos locales

Las actuaciones musicales se irán desarrollando a lo largo de todas las fiestas en el escenario del Passeig de ses Fonts. Cabe destacar el concierto de Azúcar Moreno, el dúo musical formado por las hermanas Encarna y Toñi Salazar, que actuarán el 9 de diciembre en el paseo. Por allí pasarán en otras fechas grupos locales como LaCalle, Querencia, Ibossim Flamenc, Per-Versiones, Esta me la sé!, New Young Polaks, Dr. Trapero o el DJ Vázquez de La Movida, entre otros, dando vida a las calles durante las cinco semanas de fiestas.

La música será también protagonista en la celebración de la Nochevieja y despedida del año. En primer lugar, habrá una fiesta infantil con campanadas a las doce del mediodía y, a partir de las 14 horas, Dj Vázquez de la Movida pinchará la mejor música de los años 80 en el Mercat de Nadal.

Como novedad, cabe destacar el espectáculo familiar e interactivo ‘Il·luminar-te’, que estará ubicado en el Far de ses Coves Blanques. Allí, los visitantes podrán descubrir dónde van sus deseos antes de cumplirse de la mano de la compañía Almavisible. Otros shows a tener en cuenta son ‘The Very Merry Christmas is Magic Show’, un espectáculo de magia en inglés; ‘De Bracet’, una actuación de teatro familiar, musical y poético o ‘La màgia del Nadal’, a cargo del mago Albert.

Por último, el 5 de enero llega la cabalgata de los Reyes Magos, que se celebrará a partir de las 18.30 horas. El programa finaliza el domingo 7 de enero con el cierre de la Fireta de Nadal y el último concierto navideño a cargo de Crossroad, con el que el Mercado de Navidad se despedirá al ritmo de blues y pop rock. Las casetas seguirán abiertas los próximos fines de semana, hasta el 21 de enero, con motivo de las fiestas de Sant Antoni.