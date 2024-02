El passeig Vara de Rey concentrarà els actes institucionals del Dia de les Illes Balears amb mostra d’artesania, desfilada de carros i doma menorquina

El conseller de Presidència del Consell Insular d’Eivissa, Salvador Losa, i el regidor de Festes, Participació i Barris de l’Ajuntament d’Eivissa, Francisco José Torres, han presentat el programa d’actes dissenyat per commemorar el Dia de les Illes Balears que enguany, coincidint amb el 25 aniversari de la incorporació d’Eivissa i els seus béns patrimonials en el grup de ciutats Patrimoni de la Humanitat, centra les activitats de l’1 de març en el passeig de Vara de Rey.

Així, de 10 a 14 hores del divendres 1 de març, al passeig es podrà disfrutar d’una mostra d’artesania, amb tallers, jocs, cançons tradicionals infantils i jugarois gegants de fusta, a les 11 hores tindrà lloc l’acte institucional amb desfilada de carros, ballada, i discurs institucional, seguit d’espectacle de doma menorquina i degustació de producte local.

A nivell esportiu, també l’1 de març a l’Hipòdrom de Sant Rafel hi haurà Torneig d’Escacs, a partir de les 10:30 hores, Trofeu de Trot, a les 16 hores i espectacle de doma menorquina, a les 18.30 hores. Al poliesportiu de sa Pedrera, en Sant Antoni, de 9.30 hores a 12.30 hores hi haurà una Diada de Motociclisme.

El conseller de Presidència ha explicat que el programa començarà dies abans del Dia de les Illes Balears, “amb activitats culturals dirigides a posar en valor el nostre patrimoni cultural i històric”, amb visita a la necròpolis del Puig des Molins el dimarts 27 de febrer a les 12 hores, visita a l’exposició del Museu Arqueològic el dimecres 28 de febrer a les 12 hores i visita al seu laboratori de conservació i restauració el dijous 29 de febrer a les 12 h.

Ja el dissabte 2 de març el programa continua a l’Hipòdrom de Sant Rafel amb concurs de salt, a les 9.30 hores, i demostració de pastoreig a les 16 hores. A Sant Josep de sa Talaia hi haurà motocross de 10 a 15 hores.

El diumenge 3 de març hi haurà un concert de Maria Florit a la Plaça d’Espanya de Sant Joan de Labritja, a les 12.30 hores i ja el dijous 7 de març i el dissabte 9 de març, a Sant Josep i a l’Auditori de Cas Serres hi haurà mostra de curtmetratges i de Illes per la Cançó.

Salvador Losa ha explicat que és voluntat del Consell descentralitzar els actes d’aquest Dia “i és una alegria fer-ho enguany a Eivissa, una ciutat que està d’enhorabona per aquest 25 aniversari i ens sumem a ells amb aquest programa ambiciós”. Losa ha convidat a tothom a participar dels actes preparats i a fer d’aquesta celebració “una festa grossa”.

Per la seua part, el regidor Francisco Torres ha remarcat que “és un orgull per a l’ajuntament d’Eivissa acollir aquestes celebracions i col·laborar en la seua organització, en un any tan especial com és aquest”, i ha animat a tots els ciutadans de la resta de municipis a “baixar a Vila, per poder sumar-nos a una celebració de tot allò que ens uneix”.