El presidente anuncia otro estudio para decidir si al final se incinera la basura en Ibiza o en Mallorca

El Consell de Ibiza ampliará el estudio de alternativas del vertedero de Ca na Putxa elaborado en 2021 por la empresa Uxama Ingeniería y Arquitectura, con un coste de 42.500 euros, que concluía que «la mejor solución» es el traslado de los desechos que se producen en Ibiza a Mallorca para su incineración en la planta de Son Reus. La segunda opción evaluada, que se queda por detrás, era la de que se construyera una incineradora en Ibiza. No se analizó la apertura de un nuevo vertedero.

La sala de plenos del Consell, llena con los asistentes a la jornada de residuos. | V. M. / EUGENIO RODRÍGUEZ. EIVISSA

La plataforma Es hora de soluciones para el vertedero de Ibiza, formada por diversas entidades y colectivos vecinales, reclamó hace unos días un nuevo estudio de alternativas «serio y completo» debido a las carencias del que encargó la institución insular para analizar el futuro de la gestión de residuos de la isla.

Por ello, el presidente, Vicent Marí, anunció ayer, antes del inicio de la tercera edición de la jornada técnica sobre gestión de residuos, que, en aras de que el proceso de decisión de la alternativa a Ca na Putxa sea «transparente», «se ampliará y actualizará» este estudio. «Queremos que, cuando se adopte una solución, no haya dudas sobre que los estudios son insuficientes», subrayó Marí, que insistió en que «no hay una decisión previa tomada» y que la elección final debe adoptarse, tras un proceso de participación ciudadana, con base en «criterios medioambientales más que económicos».

«Sin criterios ideológicos»

El PSOE denuncia desde el final del pasado mandato que el PP ya ha tomado la decisión política de construir una incineradora en la isla, pero el presidente lo niega. La plataforma Es hora de soluciones para el vertedero de Ibiza considera que ésta sería una mala idea porque el volumen previsto de residuos no justificaría una inversión de entre 150 y 200 millones.

Al preguntarle sobre ello, el presidente respondió que no puede pronunciarse sin «un estudio técnico concluyente». «No quiero aventurar una solución de tanto calado que afectará al futuro de los ibicencos. Debe ser la mejor desde el punto de vista medioambiental. No se puede basar en criterios políticos e ideológicos, sino que deben ser técnicos y de solvencia. Por ello, no escatimaremos esfuerzos en poner sobre la mesa cualquier información y estudio. Que nadie crea que se adoptará una decisión ya predeterminada», reiteró.

Vista aérea de parte de las instalaciones del vertedero de Ca na Putxa de Ibiza. / D. I.

En todo caso, tal y como ya apunta el estudio de alternativas que se va a revisar, el presidente dijo que la apertura de un nuevo vertedero, cuando el de Ca na Putxa, en un plazo de «seis o siete años» colapse, es «improbable».

Sobre los plazos que maneja el equipo de gobierno para resolver esta cuestión crucial, Vicent Marí dijo que los «marcará la vida útil del vertedero». «Queda tiempo, pero, como no es infinito, hay que ir dando pasos. Hay que llegar a una solución antes de que el vertedero colapse», dijo, para reconocer, acto seguido, tal como ya ha dicho en otras ocasiones, que la decisión se tiene que adoptar en este mandato, «más pronto que tarde».

En este sentido, el presidente indicó que la institución ya está trabajando en el plan director de gestión de residuos 2026-2032 y en este documento ya se tienen que incorporar las inversiones en infraestructuras necesarias para el futuro de la gestión de residuos de la isla.

Camino por recorrer hasta 2030

En el discurso de inauguración de las jornadas técnicas, el presidente destacó la importancia de incidir en «la prevención y fomentar la reutilización» porque el 80% de los residuos deberían separse correctamente, cuando «la realidad es que sólo se alcanza el 40%».

También recordó que la normativa europea obliga que en 2030, casi a la vuelta de la esquina, sólo se podá enterrar en un vertedero el 10% de la basura que genera la población, cuando ahora se vierte el 59%.