23 cargos del Govern todavía no han publicado su declaración de bienes

El Govern admite que 23 cargos que forman parte del Ejecutivo todavía no han publicado su declaración de bienes patrimoniales en el portal de transparencia. Así lo confirma la conselleria de Presidencia y Administraciones Públicas después de que el PSOE asegurara ayer en el pleno del Parlament que había 39 casos que no lo habían hecho, saltándose así la normativa. No obstante, la conselleria matizó que de estos 39 hay 17 que los han presentado en otras administraciones públicas y siete que aún no lo han hecho pero están dentro del plazo estipulado.

Una respuesta que el Govern ofrece tras la interpelación que lanzó el diputado socialista Ares Fernández a la consellera Antònia Maria Estarellas en relación a la transparencia del Ejecutivo. «Son 39 cargos políticos que han decidido que la ley no va con ellos y usted los ampara. El director general de transparencia del Govern ha presentado una declaración fantasma, sin aportar ningún patrimonio porque ni siquiera tiene una cuenta corriente. Esto de que la ley se cumple cuando uno puede no sirve porque pretenden eliminar todos los mecanismos anticorrupción y para ustedes, cuando menos transparencia mejor», expresó Fernández. Por su parte, Estarellas admitió que se había podido producir algún error en el portal de transparencia pero en ningún caso se trataba de algo intencionado. «Pido perdón si alguna vez ha habido errores en el portal y se corregirán, pero detrás de esto no se esconde ningún interés de ocultar nada por parte del Govern. De hecho, ustedes acabaron una legislatura de ocho años con cargos que no habían puesto ni siquiera el currículum, algunos de ellos consellers. Lecciones las justas», defendió la consellera de Presidencia, Estarellas. Por otro lado, el portavoz adjunto socialista Marc Pons también se pronunció sobre esta cuestión, detallando que «cuanto menos transparencia, más posibilidades de corrupción. En el caso del vicepresidente y conseller, Antoni Costa, en otra de las preguntas del debate, determinó que el Ejecutivo es «sin ninguna duda» un «buen ejemplo de aplicación de las políticas de lucha contra la corrupción».

Enmienda a la totalidad

Asimismo, el pleno del Parlament rechazó, con 25 votos a favor y 34 en contra, la enmienda a la totalidad y el texto alternativo del PSIB a la ley de transparencia que impulsa el PP. Cabe recordar que la propuesta ‘popular’ contempla la eliminación de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción. El portavoz Marc Pons defendió la enmienda «fruto de una reflexión interna y meditada» que parte de «la preocupación y la perplejidad de la banalización que hace el PP de los instrumentos que tienen que servir para luchar contra la corrupción».