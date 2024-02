El PSOE de Sant Antoni asegura que estar "preocupado por la crítica falta de agua en el municipio", que atribuye a "las políticas de urbanismo irresponsable de crecimiento salvaje que lleva a cabo el Partido Popular con el alcalde Marcos Serra". Una situación, advierten, que "está empeorando con la sequía provocada por la crisis climática y que las políticas del PP no hacen más que agravar".

En un comunicado, el portavoz de los socialistas de Sant Antoni, Antonio Lorenzo, explica que "hace tan solo dos años Marcos Serra aprobó una modificación del planeamiento para permitir piscinas en las azoteas del municipio". "Es solo un ejemplo", apuntan, del "urbanismo a la carta y el crecimiento sin límites que no está llevando a la actual situación de falta de agua". "No puede ser que aprobemos más crecimiento, más piscinas y más consumo en una situación de sequía y cuando no tenemos asegurado ni el suministro para la población", añade Lorenzo.

El problema de la falta de agua en el municipio y el desmesurado crecimiento urbanístico fue precisamente el principal tema que se trató en la reunión que este lunes mantuvo Serra con la presidenta del Govern, Marga Prohens, en la sede del Ejecutivo en Palma. Tras este encuentro, el alcalde explicó a Diario de Ibiza que el «desatasco del departamento de Urbanismo» ha llevado a dar luz verde a 58 edificios que albergarán 920 nuevas viviendas sin disponer de capacidad suficiente ni tan siquiera para abastecer a la población actual. En el casco urbano ya están en marcha 19 de estos proyectos urbanísticos, como publicó Diario de Ibiza. «Hemos pedido a la presidenta que el Govern trate de ampliar todas las desaladoras de Ibiza posibles por emergencia, cuanto antes mejor. También que se trabaje en la puesta en marcha de la cuarta desaladora de la isla lo antes posible», explicó Serra tras reunirse con Prohens.

El PSOE, al respecto, considera "vergonzoso que Marcos Serra pida más agua cuando él y su partido son los máximos responsables de la actual escasez y de la falta de planificación". "Si no frenamos la especulación y el crecimiento desorbitado", insiste Lorenzo, "siempre tendremos falta de agua, de infraestructuras, de servicios y de equipamientos públicos".

El grupo del PSOE anuncia que "continuará denunciando la irresponsabilidad del PP al permitir un urbanismo a la carta, sin considerar las necesidades reales de la población y sin implementar medidas para garantizar el suministro de agua adecuado para toda la ciudadanía".

El PSOE recuerda que el verano pasado ya hubo cortes en las duchas de las playas debido a la escasez de agua. Esta situación, según el portavoz socialista, "refleja la necesidad urgente de adoptar medidas para garantizar un suministro sostenible de agua en el municipio, empezando por frenar el crecimiento".

El PSOE de Sant Antoni "llama a una seria reflexión sobre el modelo de desarrollo urbano impulsado por el PP y aboga por un cambio de rumbo hacia un crecimiento equilibrado y sostenible que garantice el bienestar de la ciudadanía y el respeto al medio ambiente", se indica en la nota de prensa.

"Unas políticas del PP de Sant Antoni que nos abocan a una situación límite con otras graves decisiones como sería el regreso de ferris a la bahía de Portmany", alerta finalmente Antonio Lorenzo.