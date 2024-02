El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, la consellera de Comercio, María Fajarnés, y el director general de Empresa, Autónomos y Comercio, José Antonio Caldés, entregaron ayer las placas distintivas por las que doce comercios de la ciudad se convierten en ‘Emblemàtics balears’.

La cestería Can Vinyes, Cafés Ibiza, Can Pascual, Can Vadell, Frutería Pepita, Natural, la librería y papelería Ca’n Verdera, la pastelería Bonanza, la pastelería Fina, S’Hort Nou, la sombrerería Bonet y la armería Balanzat son los doce comercios distinguidos por su arraigo en la ciudad, por su historia o su patrimonio.

El objetivo del proyecto ‘Emblemàtics balears’, impulsado por la Conselleria de Empresa, Empleo y Energía, a través de la Dirección General de Empresa, Autónomos y Comercio, y del Instituto de Innovación Empresarial de las Illes Balears (IDI), es «visibilizar y proteger» la actividad comercial tradicional de la ciudad.

Estos doce comercios, se suman a los cinco emblemáticos que ya hay en el municipio de Sant Josep y otros cinco de Santa Eulària.

Desde el Ejecutivo balear señalaron que el proyecto nace de «la necesidad de proteger a los comercios con más tradición» de los municipios, aunque destacaron que el resto de tejido comercial también se beneficia, «puesto que los emblemáticos funcionan como elemento de reclamo para los visitantes de dentro y fuera de las islas».

Caldés recordó que el proyecto también busca apoyar al pequeño y mediano comercio que «genera puestos de trabajo estables» y que ayuda a «diversificar la economía de la ciudad». En este sentido, avanzó que se continuará trabajando para incorporar más establecimientos al proyecto para dar «máxima visibilidad» al tejido comercial tradicional.

Fomento del pequeño comercio

Triguero, por su parte, indicó que estas distinciones dan «visibilidad al tejido comercial» de la ciudad y contribuyen a la «protección» y al «fomento» del pequeño comercio, «el tradicional, el más próximo, el de toda la vida y el que atesora la esencia de Ibiza», reflexionó.

La iniciativa establece diferentes categorías, por lo que un comercio puede ser catalogado como arraigado (con un producto u oficio singular), con historia (con más de 50 años de vida) y con patrimonio (con elementos patrimoniales interiores y exteriores destacados, así como con valor inmaterial). Además, los establecimientos que cumplen estas tres categorías son denominados emblemáticos.

Desde el Govern señalaron que ‘Emblemàtics balears’ es un proyecto vivo que permite la incorporación de más comercios a medida que cumplen los requisitos. La web a través de la que se visibilizan los establecimientos es www.emblematicsbalears.es.