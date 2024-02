4.000 jóvenes de Ibiza deciden qué quieren ser de mayores

Tienen 15 y 16 años y viven en un mar de dudas. El futuro se les presenta con un terreno lleno de incógnitas y con unos dilemas que deben resolver: ¿Qué quiero ser? ¿A qué me quiero dedicar? ¿En qué debo emplear mi futuro? Y a esto se le suma una certeza angustiosa: la decisión que tomen ahora, marcará sus vidas de manera indeleble.

Para intentar encontrar una respuesta a sus preguntas, este miércoles ha abierto sus puertas la feria Orienta’t, organizada por el Consell de Ibiza en colaboración con la conselleria de Educación del Govern, y que ofrece a sus visitantes 40 expositores: 19 pertenecientes a las diversas áreas de Formación Profesional que se imparten en Ibiza, 13 relativas a los estudios superiores y 8 más de servicios complementarios. Durante tres días, y en turnos de dos horas por cada curso, pasarán por el Recinto Ferial de Ibiza hasta 4.000 alumnos pertenecientes a los cursos de cuarto de ESO y de primero y segundo de Bachillerato de todos los institutos de la isla.

En Orienta’t, los diversos centros de formación despliegan en sus estands todas sus armas de seducción para atraer a futuros alumnos: el IES Isidor Macabich promociona su Grado Medio de Videodiscjoquei con una mesa de sonido y una sesión musical de techno-house; los ciclos formativos de Atención a las personas con dependencia han traído una cama de hospital con un maniquí que asusta a más de uno, y los alumnos del Bachillerato de Artes escénicas se pasean por la feria disfrazados.

«Es un momento delicado porque deben tomar una decisión que marcará sus vidas. Con esta feria intentamos orientarles para que elijan lo mejor para ellos», comenta el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, después del acto protocolario de inauguración con el consabido corte de cinta: «Lo que les digo a todos ellos es que, elijan lo que elijan, estudien donde estudien, piensen que Ibiza es un lugar magnífico para desarrollar su carrera profesional. Es importante que el talento se quede en la isla».

Estudia con nosotros

Natalia Quecedo está estudiando el primer curso del Grado Superior de Dietética en el IES Algarb. Ataviada para la ocasión con la bata blanca que se asocia con la profesión médica, confiesa que la dietética es una puerta para acceder a la carrera de Enfermería: «Este grado se enfoca mucho hacia la medicina y te explican un mogollón de cosas. Es una formación muy completa».

Otras alumnas del IES Algarb confiesan que hubieran querido hacer un Grado Superior de Educación infantil o Integración social, pero que han terminado en el Grado Medio de Atención a las personas en situación de dependencia. En cambio, para Ada Asensio, hacer este Grado le ha supuesto cumplir con su auténtica vocación: «Quería hacer algo que ayudara a las personas. Me planteé estudiar Derecho, pero cuidando a mi abuela descubrí que lo que quería hacer era atender a las personas dependientes». Su abuela tiene 94 años y ha encontrado en Ada a la mejor cuidadora posible: «Me hacen la broma de que con ella hago prácticas. Pero es muy satisfactorio ver que puedo ayudarla en las cosas que estudiamos en clase, como las curas de las úlceras por presión».

David Eduardo Ghimici cursa un Grado Medio de Sistemas microinformáticos y redes en el IES Sa Colomina y está muy satisfecho con su elección: «Siempre quise ser informático. Continuamente hay cosas nuevas que investigar». Su compañero de clase Alexander Pietrobon destripa un ordenador e inspecciona su interior como si fuera un cirujano. No disimula que está disfrutando: «Además, en este sector siempre tienes trabajo».

También tienen el futuro asegurado los alumnos del Grado Medio de Videodiscjoquei y sonido del IES Isidor Macabich. «Tienen un abanico enorme de posibilidades y salidas profesionales. No solo de discjoquei, también pueden hacer edición de audio y video, montajes de equipos de sonido, fotografía, iluminación. Es muy amplio y creativo, y les encanta», comenta Esther Cabezas, tutora de primer curso. Una de las alumnas es Saray Bonet, que tiene claro cómo empezó su vocación: «Nos entrevistó en casa un equipo de televisión. Me fijé en el trabajo del cámara y me gustó».

Dos viejecitas caminan arrastrando los pies apoyadas en sus bastones, pero su piel resulta sorprendentemente joven. Son Naiara Rodríguez y Marta Cabrera, estudiantes del Bachillerato de Artes escénicas en Quartó de Portmany, y que disfrutan del placer de contener infinitas mujeres en su interior e interpretar muchos papeles: «Lo mejor de hacer de viejecita es que puedes criticarlo todo y nadie te dice nada», confiesa Marta entre risas. «Es muy divertido. Todavía no tenemos claro a qué nos dedicaremos pero esto nos gusta mucho», completa Naiara.

¿Y qué respuesta reciben por parte de los más jóvenes? ¿Logran despertar su interés? «Pues la verdad es que ni idea. He estado mirando un poco de todo y yo qué sé», confiesa una sincera y desorientada Elena Tur. Su amiga Maria Roig tiene claro que estudiará medicina y ha buscado información en el expositor de la Universidad de Barcelona, aunque todavía no tiene claro dónde estudiar.

«A mi me interesa la Estética y he pillado folletos para hacer este Grado», comenta Andra García, estudiante de cuarto de la ESO, quien en esta feria ha descubierto una vocación insospechada: «He visto el puesto de la Escola d’Art y me ha parecido muy chulo. Ahora estoy dudando. ¿Y si me dedicado al arte?». «Yo he cogido información del Grado Superior de Educación infantil y de Actividades físicas y del deporte», comenta Andrea Juan, pero sigue deshojando la margarita. El futuro, ya se sabe, es un misterio y todavía está por escribir.