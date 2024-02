Los ‘rent a car’ calculan que las grandes empresas traen en verano entre 25.000 y 30.000 vehículos

«Estoy a favor de limitar la entrada de vehículos porque vivo aquí y sé los atascos que hay», defiende el presidente interino de la Agrupación Empresarial de Alquiler de Vehículos con y sin conductor de Balears (Aevab), Valentín Romero, responsable del establecimiento de alquiler de vehículos Casa Valentín de Vila. Romero se refiere a la propuesta del Consell de Ibiza de limitar la entrada de vehículos en la isla durante los meses de la temporada turística, en vigor en Formentera desde hace años.

Romero no se muestra a favor de prohibir «por prohibir» y apuesta por una limitación «bien fundamentada». Por ello, espera que el Consell recabe los datos necesarios para decidir las cuotas de vehículos y los meses de restricción «con toda la rapidez que puedan». En esta línea, el vicepresidente primero del Consell, Mariano Juan, afirmó en declaraciones a Diario de Ibiza hace dos días que, en los últimos dos años, la institución trabaja en la proposición de ley con la recopilación de información sobre la entrada de vehículos.

Además, el presidente interino de la Aevab elogia la legislación que restringe desde hace algunos años la llegada de vehículos a Formentera durante el verano: «Desde nuestro sector miramos con envidia sana cómo lo han hecho».

Detalla que quienes no son residentes tienen que entender que la isla «no es un chicle y no puede hacerse más grande o más pequeña según el volumen de gente que venga». Romero destaca los problemasque genera la saturación de vehículos en verano: «Los hospitales y las carreteras están saturadas y la policía no da abasto».

Los causantes de la congestión

El responsable de Casa Valentín se muestra tajante acerca de los causantes de esta situación: «Es la gente que tiene su segunda residencia en Ibiza, que trae su coche y también son las flotas grandes de alquiler de coches». Además, resalta el papel de las empresas de construcción de fuera de Ibiza, que «traen sus propios vehículos».

Señala que estas empresas de mayores dimensiones transportan a Ibiza vehículos para su venta posterior: «Tanto les da plantar aquí 15.000, 20.000 o 30.000 coches». Indica que los negocios locales no pueden atender toda la demanda turística, pero no cree lícita la «sobresaturación» del tráfico que provocan.

Además, afirma que este modelo de negocio permite a estas multinacionales ofrecer unos precios más económicos que las empresas locales: «Pueden alquilar a cinco euros el día». Detalla que, si un coche medio cuesta entre 15.000 o 20.000 euros y se ha de amortizar en cinco años, una empresa debe venderlos o manejar una flota de un gran volumen para el alquiler.

También comenta que «prácticamente» no ha variado el número de unidades que posee cada empresa del sector en Ibiza en los últimos 15 o 20 años. «Los servicios que tenemos son para una población estable», apunta.

Romero también menciona la desventaja competitiva que supone que parte de la flota de vehículos de alquiler propiedad de compañías de fuera de Ibiza tribute en otros lugares. «Qué le vamos a hacer», afirma resignado.

De hecho, según declaraciones del presidente del Consell, Vicent Marí, recogidas por este diario en mayo de 2022, un total de10.000 de estas unidades circulan sin que «paguen impuestos en la isla». Y eso de un total de 24.000.

Trabajar en días de descanso

Sin embargo, el empresario afirma que esta competencia no ha provocado el cierre de comercios locales del sector. Precisa que las «cinco o seis» empresas que han desaparecido desde la pandemia han finalizado su actividad por «jubilación o hartazgo» y por falta de relevo generacional. «Hay que entender que, en Ibiza, el que está trabajando lo hace cuando los demás descansan». Por tanto, llega un momento en el que «conciliar la vida laboral con la personal es complicado», explica.

El presidente interino de la Aevab opina que las empresas de su sector suplen «parte» de las carencias del transporte público local: «Si la gente se pudiese mover en autobús, lo haría. De ahí que se traigan su coche o que alquilen un coche o una moto».

Además, destaca que un mejor transporte público «no tiene por qué ser un problema para el sector», ya que depende de las preferencias de cada persona. «La gente ha de poder elegir si prefiere ir en autobús o moverse libremente con una moto sin seguir horarios o coger un taxi». Añade que el incremento en la llegada de personas a la isla ha de ir acompañado de una ampliación de servicios para que no queden desatendidos: «Eso es muy triste», lamenta Romero.

Los hábitos de los turistas en Ibiza

Valentín Romero, el presidente interino de la Agrupación Empresarial de Alquiler de Vehículos con y sin conductor de Balears, ha percibido que cada vez llegan más turistas de alto poder adquisitivo a la isla. Sin embargo, matiza que, aunque este tipo de visitante se aloja en establecimientos lujosos, «luego quieren pagar lo menos posible». Por eso asegura que ahorran en el alquiler de vehículos y prefieren transporte de una gama menor. También subraya que hace unos años, los turistas venían durante periodos más largos que «se han ido acortando». Romero destaca que en la actualidad, las aperturas y clausuras de las discotecas marcan el inicio y el final de la temporada turística, cuando antes eran las de los hoteles.