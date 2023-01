Ibiza se propone «frenar» la entrada de vehículos en verano, que se ha triplicado desde 2018

El Consell de Ibiza abre la fase de negociación para «frenar» la entrada de vehículos en la isla durante los meses punta de la temporada. El pleno de la institución aprobó ayer con el apoyo de todos los grupos políticos, excepto el PSOE, que optó por la abstención, iniciar ya con el Govern balear las conversaciones sobre la propuesta legislativa redactada por los técnicos de la institución, muy similar a la de Formentera, para limitar la entrada de vehículos en los meses de verano.

La propuesta legislativa no plantea ningún cupo concreto, sino que prevé que la institución insular tenga «autonomía» para fijar «su propio modelo de forma consensuada» y con base en «estudios anuales de carga según la tipología de vehículos», decidir cada año el número máximo de entradas, según el vicepresidente primero, Mariano Juan, del PP.

En julio y agosto del año pasado entraron 45.000 vehículos en la isla, cuando en 2018 lo hicieron 16.000

Para ello, también para «afinar» más con los datos de que dispone el Consell, Juan reveló que el presidente de la institución, Vicent Marí, pidió hace unos días por escrito a su homólogo en la Autoridad Portuaria de Balears (APB), autorización para instalar, en el recinto portuario, cámaras de lectura de matrículas para determinar, en colaboración con la Dirección General de Tráfico (DGT), la tipología y antigüedad de los vehículos, así como si los vehículos son eléctricos, híbridos o de gasolina, que entran y salen de los barcos.

El vicepresidente primero justificó la propuesta en el incremento de la llegada de vehículos a la isla, que, entre el año 2018, cuando desembarcaron 16.000 entre julio y agosto, y el pasado verano, con 45.000, «se ha triplicado». «Se confirma la tendencia al alza exponencial y sostenida, que no es sostenible», indicó Juan, que también remarcó que «se ha acentuado la estacionalidad» con un mayor incremento de entrada en los meses de temporada, incluidos los años de la pandemia. Además, «se quedan más coches de los que se van, lo que genera un remanente [un incremento del parque móvil insular] anual de entre 3.000 y 5.000». Por todo ello, Juan recalcó que es «necesario aplicar una palanca de freno».

Por su parte, el PSOE explicó que votaba abstención porque la iniciativa «llega tarde» y «este verano no tendrá efecto», según dijo el portavoz del grupo socialista, Vicent Torres, que calificó de «fracaso» este mandato no sólo por el hecho de que «el PP ha incumplido» el compromiso de limitar la entrada de vehículos anunciado por el presidente, Vicent Marí, en su discurso de investidura, sino también por no haber puesto en marcha las nuevas concesiones de autobuses ni ninguna obra nueva en carreteras, salvo las de mantenimiento ordinarias.

Descartada la vía rápida

El portavoz de Unidas Podemos, Antonio Saucedo, echó en cara al PP que éste fue «muy crítico» cuando, en su día, en 2018 en concreto, su grupo planteó esta misma medida y fue tachada incluso de «utópica». «Bienvenidos, y espero que sea la primera de muchas», dijo Saucedo, al tiempo que lamentó que, pese a la necesidad, es «imposible» que se pueda aprobar esta medida antes del final de este mandato y que se pueda ejecutar el próximo verano. Por ello, planteó una transacción por la cual PP, Cs, PSOE y Unidas Podemos se comprometieran a apoyar en el Parlament la aprobación de la iniciativa como una proposición de ley de lectura única, lo que sí permitiría su aprobación antes de las elecciones.

El equipo de gobierno rechazó esta posibilidad. Mariano Juan justificó que «en mayo finaliza la legislatura, pero no se acaba el mundo». «Esta norma nace para un futuro inmediato y las próximas generaciones, pero no para que el presidente, Vicent Marí, pueda lucirse por haberla sacado adelante». Acto seguido, el vicepresidente primero remarcó que se trata de «un asunto suficientemente serio» y que «puede presentar problemas constitucionales». «Prefiero que primero se conozca la posición de los servicios jurídicos de la Comunitat Autònoma. Queremos llegar bien, no rápidamente», justificó.

Juan lamenta que ningún grupo aporte sugerencias

El portavoz del PSOE, Vicent Torres, criticó que la propuesta del equipo de gobierno no plantee un cupo de vehículos máximo de entrada: «Creo que no lo quieren hacer. Han aprobado un reglamento para poner turistas en casas payesas. ¿Cómo se van a mover estas personas? Dejen de engañar a la gente. No quieren poner límites en la isla, sino lo contrario».

El vicepresidente primero, Mariano Juan, del PP, lamentó que un partido como el PSOE, «que es alternativa de gobierno», se hubiera abstenido «en un tema esencial» y no fuera «capaz de presentar una alternativa». «Es muy triste». Juan dijo que en julio se pasó a los grupos políticos la propuesta de ley redactado por el Consell y no han presentado ninguna sugerencia para mejorar el texto.