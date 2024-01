The Holy Riders se mete en la piel del monstruo

Darle la vuelta al monstruo. Meterse en su piel. Bucear en su mente. Buscar en qué momento todo empezó a torcerse. Conocer, si es que las hay, las razones de su comportamiento. Es lo que hacen The Holy Riders en su último tema, ‘Monstruo’, que mañana estará disponible ya en todas las plataformas digitales. La canción y el videoclip, matiza Cristo Corona, líder junto a Abel Pons de la formación.

«Para mí, es el mejor que hemos sacado», opina el músico refiriéndose no sólo a la canción sino también al videoclip. Asegura que es «más profesional» y que, de momento, los pocos escogidos que lo han podido ver le han confirmado que es el que más les gusta de los que ha sacado la banda, formada hace cerca de un año y medio. Es, sin duda, el rodaje que, personalmente, más ha disfrutado Corona: «Es el primero en el que no he tenido que estar rodando. Hasta ahora siempre era yo el que estaba detrás de la cámara. Esta vez le dije a Abel que lo de escribir, grabar, masterizar, hacer el videoclip, diseñar la portada... Ya se había acabado. Aunque nos saliera algo más caro». Así, el grupo se dedicó a la música y las letras y pasaron todo el tema audiovisual a Yadis González, de Takeoff Studio.

«Quería poder centrarme más en la canción», comenta Corona, quien, a la hora de componer ‘Monstruo’ se ha inspirado en casos reales, situaciones complicadas de niños y adolescentes que ha tenido cerca. «El final es muy dramático, y en los casos que conozco el final no ha sido así», comenta el artista. Su objetivo con este tema es reflexionar y hacer reflexionar sobre los adolescentes conflictivos. Intentar que la gente piense qué puede llevar a un menor a comportarse de ciertas maneras.

«A veces la gente ve un monstruo y no se plantea lo que hay detrás. Ven un chico que se porta mal en el instituto, que no va a clase, que pelea, que discute... y casi nadie se pregunta por qué se comporta así», argumenta Corona, que recuerda que ese menor conflictivo puede estar sufriendo malos tratos, abandono, pobreza o conviviendo en un entorno familiar complicado, con alcoholismo, violencia, adicciones, falta de afecto, de normas... «Quizás sin todo eso ese chico o esa chica no se comportarían así, pero llegan al instituto y ese mal comportamiento es la única forma que encuentran para desahogarse», continúa Corona. «Es su manera de liberar esa ira que llevan dentro», añade.

Ibiza, la América profunda

El videoclip está rodado en Ibiza, en casa de dos amigos, tanto los interiores como los exteriores. «Nos hubiera gustado poder grabar en algún centro», indica. Eso sí, como en todos los videoclips de The Holy Riders la imagen evoca a los Estados Unidos. Es algo buscado. Pretendido. La intención es que la parte visual encaje a la perfección con el sonido de la banda, en la que el rap se fusiona con el country.

Además de Corona y Pons, a quienes tocando acompañan Diego y Andreas, en el videoclip aparecen David Páramos, Bruno Costa y Alba González, que interpretan a los tres protagonistas de la historia. Aunque hasta mañana no podrá escucharse ni verse completa, la banda ha colgado en sus redes un pequeño aperitivo en el que se les ve tocando en el campo, casi de noche, frente a una caravana.