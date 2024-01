Obras en la Calle Madrid de Ibiza: «Lo único que han causado las obras han sido problemas»

Dos operarios hacen agujeros con un compresor en el asfalto de la calle Madrid, junto a la obra en la intersección de esa vía con la avenida Isidor Macabich de Ibiza. Después, colocan un soporte en el orificio e instalan una valla metálica para cercar la parte de la calzada más cercana al lugar de trabajo.

Un poco más adelante, dos carteles señalan que este tramo de la calle está cortado desde las 20 horas del 10 de enero por la construcción de 60 viviendas de protección oficial del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi). A pesar de que tres agentes de la Policía Local dirigen el tráfico, no pueden evitar cruces de los vehículos que salen de los aparcamientos de la vía y los que entran para abastecer los negocios de la zona o estacionar.

Algunos conductores han de bajarse de los vehículos para aclarar en qué orden han de abandonar la calle. «Los vecinos tienen que seguir entrando y se forman atascos como los de hoy», menciona Maruja Serra, que trabaja en la pastelería Bonanza, situada en la vía. En la misma acera, la pedagoga Indira Retuerto explica que hay familias que tienen dificultades para acceder a su establecimiento, pero que el ruido de las obras no molesta a los niños con los que trabaja.

«Lo único que han causado las obras han sido problemas», lamenta Fernanda Cangeri, que trabaja de camarera en el bar La Tapera, que está enfrente del negocio anterior. «Los coches llegan hasta las obras porque los conductores no ven los carteles. No sé qué sucede», añade. En la misma calle, Catalina Torres, la encargada de la joyería Tito, opina que la circulación «no está bien indicada y siempre hay coches que van hacia delante y hacia atrás: hay un descontrol total».

También afirma que estos trabajos han causado problemas con los proveedores del establecimiento porque no encuentran aparcamiento o «quedan bloqueados en la mitad de la calle». Por ello, señala que los artículos no les llegan. Serra afirma que hay una zona de carga y descarga y que los distribuidores pueden acceder a ella, «pero luego tienen que salir marcha atrás».

Además, Cangeri apunta que el Consistorio no les ha avisado de la modificación del tráfico: «Solo han puesto los carteles ahí y la gente se ha encontrado con que no puede pasar». Serra indica que se enteró del cierre de la calle por los obreros de la construcción: «Ellos no saben cuánto tiempo durará el corte, solo saben que la obra durará alrededor de dos años». Torres también señala que el Ayuntamiento de Ibiza no ha avisado.

Retuerto, que fue la última persona consultada, recuerda que «una concejala» pasó por el local de su negocio para informarle de los cambios en el tráfico y que, además uno de los agentes de policía también se le acercó por el mismo motivo. De todas maneras, asegura que ya conocía los planes del Consistorio porque los habían difundido a través de sus redes sociales.

Serra subraya que la calle Madrid ya estuvo afectada por las obras de remodelación de la avenida Isidor Macabich: «No fue todo el año, pero estuvo cerrada mucho tiempo. Hay mucho paso de gente por aquí y se acaba por notar». Torres agrega que esta vía fue «la última» que el Consistorio abrió al tráfico al final de esas reformas y que otras obras también han afectado a la calle: «Cuando hicieron las de los juzgados hace unos años, también las sufrimos».

El responsable de uno de los comercios de la vía, que no ha querido identificarse, afirma que la Policía Local le ha informado sobre las modificaciones. «Nos han dicho a las 7 horas que la calle estaría cerrada, pero que facilitarían nuestro trabajo», confirma. Asegura que los agentes le han comentado que el corte del tráfico durará «unos meses».

Retuerto detalla que el Ayuntamiento planea «volver a abrir el tráfico en junio y lo cerrarán otra vez cuando acabe el verano». El comerciante anónimo prefiere tomar esta información con calma: «Todas las obras llevan molestias. En el centro de cualquier ciudad las hacen».

El encargado que prefiere no dar su nombre tampoco menciona dificultades con el reparto de mercancía en su caso, ya que «los proveedores han venido muy pronto y han descargado sin problemas. Ahora la calle está colapsada». Además, no espera que las obras afecten a su clientela porque «son gente de aquí y vienen a pie».

Serra afirma que, al tratarse del primer día del cierre de la vía a causa de las obras, todavía es pronto para saber cómo afectará a la afluencia de clientes. Por su parte, Retuerto apunta que cuenta con «una clientela fija más o menos que no depende tanto del día», aunque no sabe si los trabajos afectarán a los usuarios de sus servicios.

El edificio en construcción acogerá 43 viviendas de un dormitorio, doce de dos y cinco de tres. También se prevé un aparcamiento de 64 plazas y un local que será propiedad del Ayuntamiento de Ibiza. Las obras fueron adjudicadas por 11,5 millones de euros y se espera que finalicen en un plazo de dos años.

Hasta el inicio de los trabajos, el terreno servía de aparcamiento y fue cedido por el Consistorio al Ibavi.