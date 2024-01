El servicio de Medicina Interna del Hospital Can Misses cuenta, desde esta semana, con dos especialistas más, según anunció este martes el gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera, Enrique Garcerán. Dos contrataciones que completan la plantilla del servicio, prevista en quince internistas. Eso sí, sigue habiendo vacantes ya que hay varias bajas y reducciones de jornada que hacen que, en la práctica, la plantilla no esté completa. «Minimizan el número real de facultativos operativos», indica el Área de Salud en una nota.

Precisamente ése es uno de los motivos por los que el gerente pretende que, dada «la casuística» de la isla y la dificultad para encontrar profesionales, algunos de los servicios cuenten con más profesionales de los que establece la plantilla. El objetivo es evitar que se repitan situaciones tan críticas como la vivida los últimos dos años en Oncología, cuando de una plantilla de cinco especialistas llegó a haber únicamente uno. De hecho, aunque tras las últimas tres contrataciones cuenta con todas las plazas ocupadas, el hospital está a la espera de poder contratar al menos a un oncólogo más.

Los nuevos internistas que se han incorporado a Can Misses son Vicente Vidal Marrero Martínez y Fátima Boumhir Lendinez. El primero de ellos «cuenta con veinte años de experiencia en la atención especializada al paciente con enfermedades crónicas cardiovasculares y cerebrovasculares», destaca el Área de Salud de Ibiza y Formentera en un comunicado en el que continúa, durante varias líneas, con las especialidades de Marrero, un párrafo que concluye detallando que en estos momentos el internista se encuentra cursando «un doctorado en Neurociencias».

Las enfermedades infecciosas son el área en la que está especialmente formada Boumhir, que hizo la especialidad en el Hospital Universitario de Salamanca y que cuando aceptó la plaza en Ibiza se encontraba trabajando en el Virgen de la Victoria, en Málaga. Cuenta con un máster en enfermedades infecciosas y terapéutica antibiótica avanzada y varios títulos de experta en enfermedades tropicales y VIH. Además, es vocal del Grupo de Enfermedades Infecciosas de la Sociedad Española de Medicina Interna, enumera el comunicado del área sanitaria.

Refuerzo del servicio

Ambos llegan a Can Misses en un «momento idóneo», según definió el gerente del área sanitaria: «Reforzarán un servicio que tiene por delante una importante función frente a la epidemia de virus respiratorios que comienza con una intensidad alta en pocas semanas».

La contratación de estos dos internistas sumada a la de los tres oncólogos permitirá que el servicio de Medicina Interna de Can Misses «recupere plenamente la actividad, ya que durante meses ha estado recayendo sobre los profesionales de este servicio la atención al paciente oncológico hospitalizado». Un hecho que obligó a los profesionales a hacer un «inconmensurable esfuerzo», algo que agradeció ayer públicamente el gerente.

En los once primeros meses del año pasado, es decir, entre enero y noviembre, Medicina Interna atendió un total de 3.297 consultas, un 1,54% más que en el mismo periodo de 2022, cuando los profesionales atendieron medio centenar de citas menos. Sin embargo, el número de pacientes hospitalizados a cargo de los internistas de Can Misses se redujo «un 22%» el año pasado respecto al anterior: en 2023 ingresaron en las plantas de Medicina Interna 1.507 personas, cifra que en 2022 fue de 1.949. «Este descenso se atribuye, principalmente, al incremento de hospitalizaciones debido a la pandemia, que oficialmente finalizó el 5 de julio de 2023», indican desde Can Misses.