Can Misses tiene 27 ingresados por gripe o covid, más de la mitad sin vacunar

Cerca de una treintena de personas, un total de 27, se encuentran ingresadas en el Hospital Can Misses aquejadas por la gripe o covid, según detallaron ayer desde el Área de Salud de Ibiza y Formentera. La mitad de ellas, además, no están vacunadas, según añadieron.

Un total de 24 están hospitalizados por gripe A: uno en Pediatría, uno en Cirugía, otro en Traumatología, cuatro en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y los 17 restantes en las plantas de Medicina Interna y Especialidades Médicas. A ellos hay que sumar los otros tres que están ingresados con covid.

Menos de la mitad de ellos, el 48% están vacunados, recalca desde la gerencia, que detalla: «Catorce de ellos no están vacunados de nada, otros diez están vacunados de todo [esto es, gripe y covid], uno solamente lo está de la gripe y dos no de esta última, pero sí de covid». A ellos hay que sumar un ingresado en Formentera aquejado por la gripe A, que está vacunado, apuntan desde Salud, que abre este miércoles la vacunación sin cita tanto para la gripe como para el covid en los centros de salud de las Pitiusas. «Así, todos los ciudadanos que aún no se hayan vacunado podrán acceder a su centro de referencia», apuntan desde salud.

En el caso de las Pitiusas, los usuarios que quieran recibir su dosis únicamente tendrán que acercarse a su centro de Atención Primaria de ocho de la mañana a ocho de la tarde y solicitar que les vacunen, detalla la conselleria en una nota en la que recuerda que ésta es la «mejor herramienta para prevenir enfermedades infecciosas». De la mima manera, desde Salud recalcan que se trata de un «acto de solidaridad que protege no sólo a quien se vacuna sino a su familia y al resto de la colectividad. Es lo que se conoce como inmunidad comunitaria».

Desde el Servei Balear de Salud no especificaron, a pesar de las insistentes peticiones de este diario, las tasas de vacunación de la gripe y del covid en Ibiza y Formentera.

Camas libres en plantas de hospitalización

Desde el Área de Salud pitiusa señalan que Balears continúa en fase epidémica de gripe, con alrededor de 300 casos por cien mil habitantes, un dato que es ligeramente superior en las Pitiusas pero que, en cualquier caso, se aleja bastante, por el momento, «de los más de mil casos por cien mil habitantes que se registran en la Península». Una situación que, «de momento», no está poniendo en jaque «los recursos hospitalarios ni de Atención Primaria». «No ha habido un impacto, la situación es normalizada en Urgencias, la UCI, hospitalización y centros de salud», continúan.

Ayer a mediodía, la ocupación de Can Misses era del 75% y, aunque las plantas más sensibles al incremento de demanda de camas por la gripe son Especialidades Médicas y las dos alas de Medicina Interna, aún se podía ingresar en ellas a pacientes afectados «sin demora». De hecho, ayer mismo se estaban asignando camas a pacientes que procedían de Urgencias.

En el caso de la unidad de críticos, la ocupación estaba a la mitad y en la planta de Pediatría aún quedaban, también, camas libres, según detalló un portavoz de la gerencia, que indicó que en el caso de Atención Primaria «es posible» encontrar cita en todos los centros de salud en menos de tres días.

El área sanitaria recuerda que tiene ya a punto el plan de contingencia, que además de aumentar camas prevé la contratación, en un primer momento, de quince profesionales: cinco de enfermería, cinco auxiliares y cinco celadores. Además se aumentará la capacidad de la Unidad de Hospitalización a Domicilio con un equipo más.