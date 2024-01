«No quiero publicar con pérdidas»

El Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) ha denegado las subvenciones para la edición de los seis libros que había presentado el editor Ramon Mayol. «Los años anteriores me habían dado 100 o 200 euros. No son mucho, pero ayudaban a seguir publicando. Esta es la primera vez que no me pagan nada», lamenta.

«Contaba con esta financiación para seguir publicando libros, pero ahora lo tengo que parar todo porque no sé cómo voy a conseguir el dinero», añade. El responsable de sellos como Edicions Aïllades, Ibiza Editions y Melqart Editorial afirma que se tomará unos días para pensar cómo continuará con su labor: «No estoy animado para continuar porque las subvenciones se las lleva una multinacional».

Mayol señala que el IEB otorga a la empresa de Estados Unidos Penguin Random House 6.000 euros. El título que la compañía propone editar es ‘Boomers’, un cómic del mallorquín Bartolomé Seguí, Premio Nacional del Cómic de 2009. «Si no consigo financiación para los títulos que presento, les diré a los autores que vayan a Nueva York, a la Penguin Random House», ironiza el responsable de Ibiza Editions.

«A mí nunca me han dado 6.000 euros», protesta Neus Escandell, editora de Balàfia Postals. Vicent Marí, el responsable de Miquel Costa Editor desde hace poco menos de un año, reconoce que no ha pedido nunca ayudas al IEB, aunque comparte la opinión de los demás profesionales consultados: «Tendrían que facilitar la edición de libros en Ibiza».

El motivo de la decisión administrativa que afecta a los proyectos de Mayol, según explica la propuesta de resolución del director del IEB, es que no alcanzaron la puntuación requerida para la concesión de las ayudas. En este apartado, la institución valora, para contribuir a la edición de un libro: la trayectoria profesional del autor o ilustrador, el uso del catalán, la proyección exterior del proyecto, la trayectoria profesional del solicitante, la calidad e interés del título y la contribución a la igualdad de género que realice publicación.

El Govern Balear ha decidit, mitjançant ‘l’Institut d’Estudis MALLORQUINS’ (IEB,) denegar-nos qualsevol ajut a l’edició de llibres. Amb molt d’esforç, havíem presentat aquests 6 títols, (dels 10 publicats el 2023)



Això sí, a Penguin Random House han atorgat 6.000 €



Prioritats pic.twitter.com/SM1ScONaU3 — Ramon Mayol (@MonEivissa) 5 de enero de 2024

El editor de Edicions Aïllades afirma que el libro ‘POEMilla (Vol. 1). Música i poesia de les illes’ despertaba el interés necesario para recibir ayudas debido a la originalidad de la propuesta que alega: «No valoran que reunimos poesías de varios autores de las Pitiusas y que cada texto tenga un código QR a la versión musicada de los versos». A pesar de ello, Mayol asegura que el IEB le ha propuesto una reunión por videollamada: «Ya saben lo que pido. No quiero hacer más libros sin saber cuánto me pagarán o si lo harán. No quiero publicar con pérdidas».

Escandell confirma que este año no ha tramitado ayudas: «No nos dan nada y siempre nos ponen pegas después de pedirnos que hagamos mucho papeleo». También recuerda que hace un año colocó el logotipo del IEB en los títulos para los que había solicitado financiación a petición de la institución y después no les concedieron ninguna subvención. «Lo que más me molesta es que en los anuncios de estos libros que salen en la televisión dicen ‘con la colaboración del Institut d’Estudis Baleàrics’».

La editora relata que la resolución se publicó «el 29 o 30 de diciembre de 2022» y que decidió no alegar porque les ofrecieron tres días para presentar un recurso: «Esos días está todo el mundo de vacaciones y es imposible». Aún así, se puso en contacto con la institución para pedir explicaciones por el rechazo de sus propuestas. Apunta que una de las respuestas fue que el libro ‘Ingeborg’, que trata un asesinato ocurrido en Dalt Vila, «no tiene nada que ver con Ibiza».

La responsable de Balàfia Postals señala que entre las seis personas encargadas de decidir a qué proyectos otorgan la subvención tan solo hay una ibicenca. La actual representante de Ibiza en el jurado encargado de otorgar estas subvenciones del IEB es la profesora y traductora Antònia Escandell. «Debería haber la misma cantidad de jueces de Mallorca, Menorca y Ibiza porque los de aquí no pintamos nada», reclama Neus Escandell. «No saben ni quiénes somos los editores ni qué hacemos. Para ellos, hablar de Ibiza es como si hablasen de Hong Kong», subraya Mayol antes de reivindicar: «Espero que la comunidad literaria se manifieste».

Otra de las publicaciones relacionadas con las Pitiusas que tampoco accedió a las ayudas del IEB fue la segunda edición del libro ‘Formentera mágica’, de Carlos Garrido. Este libro, lanzado por primera vez en 1992, relata la historia y las leyendas del lugar. «Es un libro de divulgación de la isla y de difusión de la realidad de allí», explica el autor. Esta publicación forma parte de un ciclo de cuatro títulos similares dedicados a cada una de las islas de Balears y la ayuda iba a destinarse a su tercera edición. «La primera editorial que se encargó del libro sacó dos tiradas», precisa el escritor.

La solicitante de la ayuda, la editora Mariona Forteza, no quiere realizar declaraciones a este periódico porque está pendiente del resultado de las alegaciones que ha presentado. El escritor también se muestra cauteloso y prefiere defender a Ramon Mayol: «La mayoría de autores con los que trabaja no podrían publicar sin él. Si le cortan las ayudas, no puede mantener la actividad cultural que promueve».

Por último, este diario también se puso en contacto con el Institut d’Estudis Eivissencs. El presidente de la asociación cultural, Marià Mayans, no quiso hacer declaraciones acerca del tema de este reportaje.