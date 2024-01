Detenido un joven en Formentera al que se le imputan varios robos

La Guardia Civil de Formentera detuvo en la mañana de ayer a un joven nacido en 2005, de nacionalidad española y residente en la isla, como presunto autor de varios delitos de robo con fuerza que se han producido en las últimas semanas en varios comercios locales, siguiendo el mismo ‘modus operandi’.

Su detención se produjo tras el robo, en la noche de este miércoles, del supermercado de es Cap de Barbaria y un intento en la gasolinera de Sant Francesc de Repsol.

El propietario del citado supermercado, que permanece cerrado en invierno, Hilari Ferrer Ferrer, explicó: «Esta mañana [por ayer] me he levantado sin agua en casa», ya que vive en la planta piso del edificio: «Y me he encontrado con todos los diferenciales [eléctricos] apagados, lo que me ha extrañado, entonces empecé a mirar y vi la puerta rota». A partir de ese momento se dio cuenta de que se trataba de un robo y que el ladrón tomó la precaución de apagar todo el flujo eléctrico: «Ha desenchufado todo», señaló. El resultado es que «se ha llevado una pantalla de televisión, y unas cinco botellas de alcohol, moscatel y whisky; dinero no había nada, son más los destrozos de la puerta que el valor de lo robado», resumió.

La gasolinera de Sant Francesc

Después este individuo se dirigió en coche a la gasolinera de Sant Francesc, allí rompió directamente la cristalera para entrar en el local. En esta operación debió herirse ya que se han encontrado rastros de sangre en el interior. El responsable de la estación de servicio, Joan Tur, manifestó: «Esta mañana al abrir nos hemos encontrado con la cristalera de la gasolinera abierta y hemos visto que había sangre en varios sitios. Ha entrado hasta la oficina, ha buscado en la caja, pero no había nada y ha saltado la alarma; se ha ido sin llevarse nada, ha intentado robar y no lo ha conseguido, por suerte».

La Guardia Civil recurrió a las imágenes de las cámaras de seguridad y gracias a ellas ha podido ver al individuo y localizar el vehículo en el que se movía y proceder a su detención en el domicilio familiar.

Según fuentes cercanas a la investigación esta persona habría cometido varios robos más, con fuerza, en noviembre y diciembre de 2023 en distintos comercios de Sant Francesc.

El detenido ha permanecido en el cuartel de la Guardia Civil en Sant Francesc, a la espera de ser trasladado hoy a Ibiza para pasar a disposición judicial.