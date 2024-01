María Monfort dice adiós al año 2023 con una imagen de su abuelo, el empresario ibicenco Abel Matutes, en sus redes sociales. La influencer dedica en el post unas cariñosas palabras al antiguo ministro de Exteriores de España: "Es una persona que me ha enseñado la importancia de no parar quieta, una persona que me ha enseñado a vivir cada uno de esos momentos de la manera más presente posible, una persona increíble y de la cual he aprendido, aprendo y seguiré aprendiendo los más importantes de los aprendizajes". También tiene tiempo de desear un feliz año a sus seguidores y de agradecer las experiencias que vivió en 2023.

En la foto escogida, Abel Matutes luce sonriente, posando para su nieta en la playa de altísimas palmeras que, según la ubicación que indica su nieta es Punta Cana, y con una gorra del revés. View this post on Instagram A post shared by Maria Monfort Matutes (@mpor3) Monfort, que cuenta con más de 80.000 seguidores en Instagram, recientemente alcanzó notoriedad al estar en una relación amorosa con el piloto de MotoGP Jorge Martín, que finalizó la competición en segunda posición después de haber tenido opciones de hacerse con el título hasta la última carrera. En diciembre, la revista ¡Hola! publicó un reportaje sobre la creadora de contenido: "Creo que no hace falta explicaros la alegría e ilusión que me hizo; sin embargo, no quise decirle nada a nadie por quizás tener ese pequeño miedo a ilusionarme de algo y que después no saliera como planeado", explicó en redes sociales. Una nieta de Matutes sale con un piloto de MotoGP