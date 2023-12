Los Reyes Magos no miran precios en las jugueterías de Ibiza

Tras el merecido descanso de Papá Noel, ahora son los Reyes Magos y sus ayudantes quienes comienzan a frecuentar las jugueterías de Eivissa para recoger los regalos que niños y niñas han pedido por carta. Este año el nivel de ventas está siendo óptimo, según cuentan las responsables de estos negocios.

De hecho, parece que a la hora de comprar no se tienen tanto en cuenta los precios, sino que siempre se intenta encontrar, cueste lo que cueste, aquellos presentes que desean los más pequeños. Y eso a pesar de que cada vez cuesta más porque las opciones se amplían con las novedades de cada año.

"[La campaña de Navidad] Está yendo muy bien, similar a la del año pasado, que también fue buena. Incluso diría que han subido un poco las ventas respecto al año pasado. Parece que es preferible quitar dinero de otras cosas antes que de la compra de juguetes", valora Ana García, dependienta de la juguetería de Citubo, abierta desde 2010.

Como buenos previsores, los Reyes Magos y sus pajes compran buena parte de los regalos antes del día 24, al menos en el caso de los que recogen en Citubo. "Las ofertas de los catálogos terminan y el material se agota. Lo más vendido ya se ha agotado y no va a estar para Reyes", apunta García. Así, esta semana y la que viene son "más relajadas" en cuanto a actividad. Además, hay compras de última hora: "El día 23 y la mañana del 24 también estuvimos trabajando mucho".

García destaca que, desde la pandemia, ha crecido especialmente el interés por los juegos de mesa, sobre todo los de cartas, y cita como ejemplo el ‘Virus’. "Se compra lo que piden los niños. Te diría que cueste lo que cueste", apunta, al margen de juguetes adicionales más económicos que se puedan vender estos días. "Lo más vendido esta navidad es la Nancy Aitana, que está agotadísima, y las mascotas virtuales Bitzee", detalla García.

Yasmina Piñeiro López, responsable de Eivitoys, señala que en su caso no ha notado que despunten especialmente unos juguetes en concreto, sino que las preferencias son más difusas este año. Eso sí, siempre hay productos que se venden un poco más. "Nosotros tiramos más por juguetes educativos, no tanto por el juguete estrella. Pero siempre hay algo que llama más la atención. Entre lo que más se vende están la mascota virtual Bitzee y estos perritos, cerditos o esta oveja", explica Piñeiro mientras señala muñecos de animales de las marcas Animagic o Little Live Pets, entre otras. "Todo lo que sea cuidar animalitos e interactuar gusta bastante".

También continúan teniendo tirada las pistas de ‘scalextric’, así como regalos de ciencia para niños a partir de los siete años, ya sean "de construcción, robótica o experimentos". "Creo que estos juegos van bien a una cierta edad para alejar a los niños de pantallas y televisiones, para mantener activa la creatividad e imaginación", agrega. Asimismo, coincide con García a la hora de destacar otro de los grandes éxitos: "Desde la pandemia, los juegos de mesa han venido para quedarse. Es una opción muy buena para sentarse juntos y salir de pantallas". En el otro extremo, a raíz de la pandemia también repuntaron los productos relacionados con las consolas, al menos en Eivitoys. En esta tienda hubo ofertas para navidad desde principios de noviembre hasta mediados de diciembre.

Comprar con consciencia

Preguntada por si se compra como antes de la pandemia, Piñeiro responde: "Más o menos. Tal vez ahora se compra de una forma más consciente, pensando en que el niño ya tiene esto o lo otro. Se calcula más, y está muy bien. Es mejor que volverse locos con los regalos". Calcula que quizás las ventas en fechas navideñas están siendo ligeramente más bajas que en las fiestas de 2022: "Parece que se ha ido gente... Y en los últimos años ha habido mucha compra de última hora". Además, expresa que en este sector también se ha notado la subida de precios.

En cualquier caso, parece que esto no frena la actividad: "Hay trabajo. Viene bastante gente y muchas cosas ya están agotadas. Se vende bastante bien aunque hayan subido [de precio] los juguetes", explica Ángela Muntada, trabajadora de Juguetes Al·lots Toy Planet, en Vila. "Quienes vienen a la tienda van a tiro fijo a por lo que piden los niños. Te traen el catálogo y la fotografía de lo que buscan".

En este negocio la Nancy Aitana también ha sido un completo éxito y de hecho está agotada en varias jugueterías. "También los coches y motos de batería, que han estado de oferta y se han vendido bien. Los Lego, juegos de mesas y puzles también tienen tirón", detalla Muntada en conversación con este diario. Prevé que la semana que viene será "la potente", por la tanda de regalos de los Reyes Magos.

Saliendo de Al·lots Toy Planet, Marta Ribas explica que ha venido a comprar un regalo de amigo invisible: "Nos los damos en casa el día 31, después de las uvas, y he encontrado lo que quería". Por otro lado, los pajes Maria y Vicent buscan algunos regalos en esta misma juguetería para satisfacer los deseos de los más pequeños: "Hay que intentar encontrar lo que han pedido".

Por otra parte, en Eivitoys entra Joana, ayudante de los Reyes Magos: "He venido a buscar un modelo concreto de ‘scalextric’ y a mirar alguna pelota o algún regalo de manualidades. Voy a diferentes negocios para poder comparar y elegir mejor", explica. Admite que le está "costando muchísimo" encontrar la ‘Nancy de día de Spa’. "Está agotada en todos los lados", señala antes de continuar con su ruta por las jugueterías y centros comerciales de la isla.

Por su parte, otra ayudante de Oriente, Ana, señala que "si pides algo online te arriesgas a que no llegue a tiempo": "Y si encuentro lo que han pedido los niños en sus cartas, prefiero quedármelo en el momento". María José acude a Al·lots en calidad de paje real y señala que en su caso no ha notado subidas de precios. Otro ayudante acaba de recoger un "juguete educativo que hace música y pistas Hot Wheels de coches".

En Fita Ibicentro hay un apartado infantil: "Vendemos cosas para bebés desde el nacimiento hasta los dos y tres años, para lo que podemos tener algún juguetito. Pero principalmente tenemos de todo lo dedicado a bebés de entre 0 y 1 años [cunas, carritos, biberones, sillas para el coche, extractores de leche, y un largo etcétera]", comenta Sara Costanilla, una de las responsables de esta sección. Además, venden juguetes para niños de algo más de edad: "Tenemos triciclos, que son evolutivos y van desde los 10 meses.Ahora se suelen llevar bastante. También hay algún patinete y alguna moto para pasear por el parque. Realmente estas cosas se venden durante todo el año, porque en verano tenemos muchos clientes que vienen de fuera y hay niños más grandes, así que escogen alguna cosa de estas".

Coincide con otras personas encuestadas en que los juguetes han visto incrementado su precio: "De partida, lo dedicado al bebé no es barato y hay cosas que han subido, pero nosotros intentamos tener siempre cosas de todos los precios y mantenerlos".