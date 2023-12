Los consells de Ibiza y Formentera, pendientes de la ayuda del Estado al transporte público en autobús

El Consejo de Ministros aprobó ayer destinar 43 millones de euros en 2024 a Baleares para que el transporte público interurbano en autobús continúe siendo gratuito para los viajeros con abono.

Los dos consells pitiusos estaban a la espera de este anuncio, pero por motivos diferentes. El de Ibiza, para saber qué cantidad de los más de cinco millones que le costará la gratuidad del bus durante todo 2024 (decisión que ya había adoptado, con independencia de la aportación estatal) podrá enjugar con esta ayuda. El de Formentera, para decidir si aplica las subvenciones más allá del mes de enero.

La consellera de Movilidad, Verónica Castelló, explicó ayer que esperarán a conocer al detalle la ayuda del Gobierno para ver si pueden prolongar la gratuidad del bus durante todo 2024. «Lo intentaremos, pero a ver qué han aprobado», insistió.

Sin cobrar la partida de 2023

Mariano Juan, por su parte, recordó que el Consell ibicenco ya ha presupuestado el coste de las ayudas al transporte en 2024, «con fondos propios». En cuanto al anuncio de la partida del Gobierno, apuntó que todavía no ha trascendido cuánto aportará a cada consell: «Si el Estado paga algo, todo o parte, pues mejor (...) pero no sé a lo que se compromete a pagar ahora. No sabemos nada». «Cuando se cobre, porque aún no hemos cobrado lo de 2023», matizó Juan.

Según informó la Delegación del Gobierno, el Ejecutivo central ha prorrogado la medida que ya se aplicaba este año tanto en Baleares como en el archipiélago Canario «en reconocimiento al hecho insular».

El delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, celebró la decisión de mantener una «medida eficaz» que resulta «trascendente para el día a día de muchos ciudadanos».

«Se trata de una apuesta rotunda del Gobierno de España por las islas, que facilitará la economía doméstica de miles de personas en el archipiélago y, a su vez, redundará en una mejora de la movilidad y en la protección medioambiental del territorio», sostuvo Rodríguez.

Por su parte, la consellera balear de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal, celebró que el Gobierno central haya atendido la reivindicación de mantener la gratuidad del transporte público en Balears en 2024.

«A la espera de recibir comunicación oficial y poder leer el decreto detalladamente, celebramos que el Gobierno central atienda la reivindicación de mantener la gratuidad del transporte público para todas las Islas para todo el 2024, tal y como hemos venido reclamando desde el Govern», escribió la consellera en un mensaje en la red social X.

Dicha publicación la acompañó de un vídeo con una intervención suya en el Parlament la pasada semana, cuando exigió que la gratuidad del transporte se aplicara a los dos archipiélagos y no solo a Canarias.