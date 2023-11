El Consell de Ibiza garantiza que el año que viene se mantendrá la gratuidad del transporte público en autobús con fondos propios al margen de que, finalmente, como ha hecho con Canarias, el Estado prorrogue la financiación de esta medida. Así lo ha explicado esta mañana el vicepresidente primero, Mariano Juan, en la presentación del presupuesto de la institución insular de 2024, que, con un total de 133,2 millones de euros, aumenta casi un 11% con respecto a las cuentas de este año.

El incremento se debe, fundamentalmente, a la subida de 4,5 millones de euros de la aportación de la Comunitat Autònoma en aplicación de la ley de financiación de los consells insulares y también a la del Estado por la liquidación positiva en favor de Ibiza de los últimos ejercicios.

En el caso del transporte público, el Consell prevé una partida de 9,5 millones de euros, en la que se incluyen los 5,2 millones que ha costado este año la gratuidad del transporte público. De todos modos, Mariano Juan ha recalcado que se espera que el Gobierno central mantenga la ayuda en 2024, como se ha anunciado ya en el caso de Canarias. La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, del PP, ha reclamado por carta al presidente, Pedro Sánchez, que la ayuda se extienda a Balears, según ha apuntado Juan. «No renunciamos a ello, pero no podemos estar parados», ha justificado.

Pese a ello, el incremento de la dotación presupuestaria en transporte público no es significativo porque la cuantía reservada a la gratuidad se extrae de la que este año se había previsto para la puesta en marcha de las dos nuevas concesiones de autobuses. Esta vez, en las cuentas de 2024 no se ha previsto partida alguna para ello porque, «salvo milagro», la adjudicación no se producirá antes de final de año, según el vicepresidente primero.

Más inversiones en 2024

El capítulo de inversiones asciende a 14 millones, casi un 17% más que este año, aunque, con el remanente acumulado, se proyecta ampliar mucho más esta cifra a partir del segundo trimestre del año. En este sentido, el conseller de Hacienda, Salvador Losa, ha remarcado que este presupuesto va más allá de 2024 y «marca las líneas maestras de esta legislatura». Así, Mariano Juan ha explicado que en carreteras se proyecta una inversión de 30,3 millones de euros en proyectos que tienen que ejecutarse a partir de 2024, entre ellos la reforma del primer cinturón de ronda (9,4 millones de euros), la glorieta del cruce de los cazadores (5,4 millones) o el reasfaltado de la carretera de Jesús a Cala Llonga, entre otras actuaciones.

Con la incorporación de remanente, fondos europeos y convenios con el Govern balear, el gobierno insular del PP proyecta alcanzar la cifra de 92,2 millones en el capítulo de inversiones.

El Consell prevé recursos propios para ejecutar todas estas actuaciones para «mejorar la seguridad de las carreteras» sin renunciar a la firma de un nuevo convenio de carreteras con el Estado. «Es una cuestión de justicia», ha remarcado el vicepresidente primero.

Renuncia a cerrar la nave de compostaje de Ca na Putxa

El presupuesto reserva una partida de cinco millones de euros para la adquisición de biofiltros para mitigar los olores del vertedero de Ca na Putxa, con lo cual, se renuncia al proyecto de cerrar la nave de compostaje que figuraba en las cuentas del Consell de este año con una partida de siete millones de euros. Al ser preguntado por los motivos del cambio de planes, Losa ha explicado que los biofiltros «parece ser la solución más adecuada para afrontar los problemas de olores».

El presupuesto de Bienestar Social, con un total de 36,1 millones, aumenta un 9%. Aparte, el equipo de gobierno proyecta echar mano del remanente para ampliar, con una partida de 2,5 millones, el servicio de menores tutelados, y 1,5 millones para la construcción del centro de baja exigencia de es Gorg, así como una línea de ayuda de dos millones para la compra o mejora de las instalaciones de las entidades sociales de la isla, entre otras actuaciones.

El Consell destinará en 2024 un total de 14,6 millones de euros a Cultura y Patrimonio, «un presupuesto histórico» en palabras de la vicepresidenta tercera, Sara Ramon, que ha cifrado el incremento en un millón de euros. Entre otras actuaciones, Ramon ha destacado la partida para el inicio de las obras de reconversión del edificio de sa Riba, en el puerto de Ibiza, en el Museo del Mar, o el centro de investigación de Patrimonio de sa Coma para lo que se ha previsto 182.535 euros para la redacción del proyecto. También el centro de cultura inmaterial Ses Nou Rodades previsto en el hipódromo de Sant Rafel con residencia para intercambios culturales o la nueva escuela oficial de idiomas en sa Coma. Algunos de estos proyectos cuentan con financiación de la Comunitat Autònoma.

Otra inversión importante se destinará al inicio de las obras el pabellón multidisciplinar de sa Blanca Dona, que, con un presupuesto global de 10 millones, se ha previsto una partida inicial de 1,2 millones. Este proyecto lo financiará la Comunitat Autònoma. También se han reservado 200.000 euros para el inicio de las obras del parque del motor en sa Coma (3,8 millones en global).