"Creemos que el hecho de que ustedes sólo hayan cambiado de opinión por motivos jurídico-técnicos es muy triste. Que hayan entrado en esta rueda —que no nos sorprende nada— de uno de los partidos de la oposición [en referencia a Vox] no es lo que tocaría. Venimos aquí y vendremos las veces que haga falta para reivindicar el trabajo que deben hacer las instituciones públicas de defender la visibilización y la imagen de mujeres". Son palabras de la presidenta de la Associació de Dones Progressistes d'Eivissa, Dessiré Ruiz Mostazo, con motivo de lo acontecido con la denominación de la calle de la sindicalista Margalida Roig Llogat, en Sant Jordi.

Ruiz ha intervenido este miércoles por la mañana en nombre de dicha entidad "y del resto del movimiento feminista de la isla" en el que ha sido el último pleno municipal del año en Sant Josep.

Ayer, un día antes de celebrarse la concentración anunciada por las asociaciones feministas ante el Ayuntamiento, el alcalde Vicent Roig dio a conocer en rueda de prensa que finalmente se mantendrá el nombre de dicha vía. Explicó que se ha rectificado el acuerdo con Vox del pleno de noviembre tras consultarlo con los servicios jurídicos municipales, los del Catastro, los familiares de Llogat y los vecinos.

A instancias del grupo Vox, en el pleno de noviembre el Partido Popular aprobó el inicio del procedimiento para revocar el cambio de denominación de las antiguas calles Montblanc y Camèlies y buscar otra a la que otorgarle el nombre de la única hija ilustre del municipio, que luchó por los derechos de las mujeres trabajadoras y fue represaliada por la dictadura franquista. Las críticas se han venido sucediendo desde entonces.

Finalmente se ha dado marcha atrás, aunque las organizaciones han querido mantener en pie su protesta y hacer oír su voz en el pleno.

"No puede ser que no tengan en cuenta que sus decisiones tienen repercusión, más allá de lo jurídico y lo técnico, en la familia de Margalida Llogat y en todas estas feministas que creemos que había una intención de borrar el legado histórico de una mujer humanista. No puede ser que tomen decisiones con esta ligereza porque tienen unas consecuencias", ha añadido Ruiz, a modo de portavoz de las alrededor de quince personas que han entrado en el pleno junto a ella o que se han unido al cabo de unos minutos. Entre ellas había varios dirigentes del PSOE. Algunas personas han portado pañuelos o ropa morados, a modo de símbolo de la lucha por los derechos de las mujeres, y caretas de la sindicalista Margalida Llogat.

"No hubo motivación ideológica"

Por su parte, el alcalde Vicent Roig ha reiterado que nada de lo aprobado en el pasado pleno municipal con referencia a esta calle de Sant Jordi se debió a motivos ideológicos, sino que obedecía a las demandas de "aquellas personas que han estado afectadas por una mala decisión o una mala aplicación de un nombre". Lo ha mencionado en referencia a las molestias burocráticas y administrativas que, según señalaron el PP y Vox, ocasionó a los vecinos otorgar a esta calle un nuevo nombre, o al hecho de que no apareciese actualizado en el buscador Google Maps. Actualmente, Google Maps ya recoge el nombre correcto, actualizado.

Te puede interesar: Ibiza El alcalde de Sant Josep da marcha atrás y mantiene el nombre de la calle Margalida Roig 'Llogat'

Roig recordó ayer que no sólo se cambió el nombre de una calle, sino de dos, lo que provocó también el cambio de la numeración de los domicilios.

"No me gusta que se tergiversen, se manipulen o usen incorrectamente cosas que en este pleno ni se han dicho ni hecho", ha reiterado Vicent Roig, que también niega que la decisión anunciada este martes se deba a la protesta feminista que se había anunciado hace días.