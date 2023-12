Una salida para el absurdo carril bici bloqueado por quitamiedos en Jesús

Noviembre de 2020. Queda inaugurada la nueva variante de Jesús, que incluye un extraño (y absurdo) carril bici: mide 450 metros y da a ninguna parte. Está aislado de otros viales similares y carece de salida porque dos quitamiedos lo cierran al comienzo y al final de ese tramo, situados en sendas rotondas (una da acceso a la carretera de Cala Llonga y a Can Ramon; la otra, al pueblo). Quien proceda en bicicleta de Cala Llonga o de la carretera de Santa Eulària, primero tendrá que elevar la bicicleta a pulso sobre la bionda para introducirla en el carril, para luego saltarla él mismo. Al llegar al final, deberá hacer otra vez lo mismo: pararse, elevar la bici sobre el quitamientos y luego saltar este.

Noviembre de 2021. Mariano Juan, entonces conseller de Infraestructuras Viarias de Ibiza, explica a este diario que aquel extraño diseño, en el que el carril bici estaba cerrado por dos biondas, se debía a «un error de ejecución de la obra». Se había ejecutado «mal» y habría «que abrir el quitamiedos por los dos lados de ese carril bici, que está pensado para sacar el tráfico de las bicicletas que circulen por la variante de Jesús de manera segregada. Y para ser usado no debe estar cerrado así», admitió Juan.

Reclamación a la constructora

Ese «fallo», comentó, estaba incluido en un listado junto a otros que la institución insular había detectado en esa obra: «Estamos reclamando a la constructora que arregle esos problemas. Son cosas muy técnicas. Por ejemplo, hay un paso subterráneo por el que circula mal el agua; son cuestiones menores, pero deben ejecutarse bien, según figuran en el proyecto», explicó hace dos años.

Diciembre de 2023. Han pasado dos años y el carril sigue igual. «Se reclamó a la empresa y resulta que no era un tema de mala ejecución», indica ahora un portavoz del Consell: «La ejecución de la empresa [la UTE Hermanos Parrot-Tecopsa] respondía fielmente al diseño que el Consell Executiu del anterior gobierno había aprobado, con lo cual, nada que objetar a la empresa».

Por la proximidad al colegio

Dos años después ya no se trataba de un error y hay una nueva explicación: «Desde el departamento [de Carreteras] nos indican que, a nivel técnico, teniendo en cuenta la proximidad de este carril bici al colegio, no veían adecuado que se pudiera atravesar directamente la bionda y acceder a la rotonda. Por eso lo diseñaron cerrado». Los redactores del proyecto «consideraron que el carril bici no tenía que desembocar directamente en la rotonda porque iba a ser usada por escolares», explican ahora desde el Consell, aunque ese razonamiento no se aplique en ningún otro carril para bicicletas y no esté pensado para ser usado sólo por colegiales. Además, cualquier ciclista tiene derecho a circular en ese tramo asfaltado de carretera.

No obstante, desde el Consell de Ibiza anuncian que será solucionado gracias a la reforma de la carretera de Jesús a Santa Eulària que el Consell Executiu aprobó hace un par de semanas y que incluye la fase de conexión de este carril bici con la calle Tucán. Recuerdan que, además, «está también muy avanzado el carril bici de Ca na Negreta por el otro extremo».

«Detectado ese problema [de las biondas que cierran el carril en la variante de Jesús], en nuestra legislatura —añaden desde el Consell— se decidió prolongar el carril bici como tal hasta la trama urbana, sin entrar en la rotonda». En los planos de la reforma (ver imagen anexa) se observa, precisamente, cómo los carriles bici salvarán ahora las rondas por sus bordes exteriores, sin necesidad de entrar en el asfalto. «Se ha corregido —detallan— en la obra aprobada de conexión del carril bici con la calle Tucán. Aparte de la conexión en sí, también corrige esa bionda».